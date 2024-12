Archeologové našli u Prahy stavby o tři tisíce let starší než pyramidy

V trase plánované dostavby Pražského okruhu poblíž Nupak odkryli odborníci z Archeologického ústavu Akademie věd ČR osm dlouhých sloupových staveb starších než sedm tisíc let. Dalším důležitým objevem je vesnice z pozdní doby halštatské, která obsahuje i doklady přítomnosti výše postavených členů společnosti.

Archeologové v katastru obcí Lipany, Kuří a Nupaky objevili četné nálezy od mladší doby kamenné až po vrcholný středověk. Zásadním objevem je osm dlouhých sloupových staveb, které jsou předběžně datované do konce neolitu až počátku eneolitu. To znamená, že vznikly asi v druhé polovině šestého tisíciletí před naším letopočtem – tedy asi tři tisíce let před stavbou nejstarších pyramid. Na tomto pravěkém sídlišti se našly také běžné skladovací jámy, některé z nich druhotně použité jako odpadní.

„Četné kamenné sekerky nebo sekeromlaty, jejich polotovary, vývrtky ze sekeromlatů, nepovedené výrobky navíc dokládají přítomnost místní dílny na zpracování broušené kamenné industrie,“ popsala Monika Psohlavcová, která výzkum vedla.

Každodennost pravěku

Archeologové také prozkoumali část vesnice z pozdní doby halštatské / časné doby laténské, jež pochází z mnohem pozdější doby – až pátého století před naším letopočtem. Vědci odkryli deset takzvaných polozemnic, což byly jednoduché stavby částečně zahloubené do země. Kromě nich se našlo také velké množství doplňkových nálezů prokazujících, že tato oblast byla opravdu aktivně využívaná: šlo o množství sídlištních jam, žlábků a pozůstatků nadzemních konstrukcí. Vedle hrubší kuchyňské keramiky se dochovalo i jemnější stolní keramické zboží, v některých případech opatřené působivou kolkovou výzdobou.