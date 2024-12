Germáni užívali před bojem drogy, tvrdí nová studie. Český archeolog to vyvrací

Důležitým argumentem se ve studii stal kontext nálezů: většina těchto „lžiček“ se našla společně se zbraněmi a dalšími předměty používanými ve válce. Může to samozřejmě být i náhoda nebo vliv jiných faktorů, ale podle autorů to naznačuje, že mohlo jít o starověké dávkovače na drogy, jež mohly sloužit k podobným účelům jako ve dvacátém a jednadvacátém století: ke snížení stresu a strachu způsobeného válčením. Válečníci mohli podle vědců tyto předměty používat k odměření správné dávky pro vyvolání požadovaných účinků a ke snížení možnosti předávkování.

Římané podle Komoróczyho konzumovali víno i přírodní drogy včetně opia, jejich germánští protivníci nápoj, který se sice označuje jako pivo, ale ve skutečnosti se od toho moderního značně liší. Je možné, že se do tohoto kvasu mohly přidávat nejrůznější druhy bylin, a to včetně těch se stimulačními, halucinogenními a psychoaktivními účinky, o nichž mluví polská studie. Tato cesta mohla být podle brněnského archeologa mnohem pravděpodobnějším způsobem „předbojové intoxikace“ než šňupání.

Komoróczy potvrzuje, že starověcí válečníci opravdu pod vlivem psychoaktivních látek bojovat mohli. Taková stimulace je podle něj vysoce pravděpodobná ve všech dobách, v některých, například v novověku, je i doložena. „Polští kolegové ale zapomínají na to, že důkazy o konzumaci drog z té doby máme. Tou drogou je alkohol,“ vysvětluje brněnský archeolog. Kvašené nápoje se široce rozšířily od doby, kdy se lidé začali věnovat zemědělství a objevili kouzlo toho, co alkohol dělá s lidským vědomím.

„Je to velmi svévolná interpretace,“ pokračuje Komoróczy. „Zrovna šňupání je méně pravděpodobné. Když se u konzumentů drog využívá dnes, tak je to hlavně u chemicky vyrobených látek, kde je důležité přesné množství takové sloučeniny.“ Jenže u přírodních látek, kde se koncentrace mohly lišit rostlina od rostliny, to nedává příliš smysl. „Vychází to ze současné představy užívání drog, kterou autoři bez důkazů přisuzují i starověkým národům.“

Oporu v důkazech podle něj nemá ani interpretace nákončí opasků jako lžiček. „Toto byl jen jeden ze zhruba deseti hlavních typů, tedy forem nákončí, která známe,“ doplňuje Komoróczy. Vyskytovala se navíc jen v poměrně krátkém časovém období kolem druhé poloviny druhého století, což podle vědce z Akademie věd naznačuje, že se jednalo spíše o projev dobové módy než o nástroj.

Nástroj by totiž měl nějaké předchůdce, zřejmě méně sofistikované formy, nějak by se vyvíjel a zlepšovala by se jeho funkčnost. Nic takového se ale u nákončí v podobě lžiček neobjevuje. „Nedokážu si představit, že pokud by Germáni brali drogy, dělali by to tak, jak se konzumuje dnes kokain nebo heroin (tedy šňupáním ze lžiček) jen v druhé polovině druhého století našeho letopočtu, a předtím a potom nikoliv. Nedává to žádnou logiku už jen ve smyslu toho, co jsem připsal k těm nákončím,“ shrnuje své výhrady Balász Komoróczy.

Nákončí podle něj neměla významnější funkci, byla především ozdobou. A právě proto jako módní prvek se dobově proměňovala, obdobně jako například náušnice. „Kdyby nákončí byla funkčním dávkovačem drog, tak – za předpokladu, že se drogy užívaly vždycky – od okamžiku dosažení funkčně nejvhodnějšího tvaru by se výrazněji neměnila. Podobně jako se třeba nemění zásadněji tvar sekery nebo nože už po dva tisíce let. V tom smyslu by jejich výskyt jen v určitém časovém úseku musel znamenat náhlý objev a pak i poměrně náhlé zmizení nějaké specifické formy drogy, kterou nešlo jinak konzumovat. Nebo je to celé chybně a jejich tvar je projevem módní vlny a nemá s funkcí nákončí nic zásadnějšího společného,“ zakončuje archeolog.