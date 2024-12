Nabídka předstihne poptávku, predikují experti roli AI v „ekonomice záměrů“

„Na umístění asistentů umělé inteligence do všech oblastí života se vynakládají obrovské prostředky, což by mělo vyvolat otázku, čí zájmy a účely mají tito takzvaní asistenti plnit,“ upozornil Yaqub Chaudhary z Cambridge.

Výzkumníci z cambridgeského Leverhulme Center for the Future of Intelligence tvrdí, že rozmach generativní umělé inteligence, zejména chatbotů, otevírá úplně nové možnosti pro „přesvědčovací technologie“. Že to není jen představa, podle nich naznačuje celá řada oznámení technologických gigantů z poslední doby.

„To, co lidé při konverzaci říkají, jak to říkají a jaký typ závěrů lze v důsledku toho učinit, je mnohem intimnější než pouhé záznamy on-line interakcí. Upozorňujeme, že už nyní se vyvíjejí nástroje umělé inteligence, které umožňují zjišťovat, vyvozovat, shromažďovat, zaznamenávat, chápat, předpovídat, a nakonec manipulovat a ekonomicky vytěžovat lidské plány a záměry,“ doplňuje etik AI.

Podle druhého autora článku Jonnieho Penna byla až doposud hnacím motorem internetové ekonomiky aktivita na sociálních médiích, jako jsou Facebook a Instagram. Vedla k získávání dat o lidském chování a pak k ovlivňování uživatelů směrem k ekonomické aktivitě. Zjednodušeně: velcí inzerenti využívají pozornost lidí jako měnu, která umožňovala internet zdarma v jeho dnešní podobě. To se teď ale mění.

„Pokud se nebude regulovat, bude ekonomika záměrů považovat vaše motivace za novou měnu. Bude to zlatá horečka pro ty, kteří se zaměřují na lidské záměry, řídí je a prodávají,“ upozorňuje Penn. „Měli bychom začít uvažovat o pravděpodobném dopadu takového trhu s lidskými touhami, a to včetně svobodných a spravedlivých voleb, svobodného tisku a spravedlivé tržní soutěže, dříve než se staneme obětí jeho nezamýšlených důsledků,“ varuje.

Od pizzy po politiku

Penn a Chaudhary popisují, jak by mohla tato internetová ekonomika budoucnosti fungovat: AI budou profilovat, jak pozornost a komunikační styl individuálního uživatele souvisí se vzorci chování a rozhodnutími, která nakonec udělá. „Některé záměry jsou pomíjivé, ale cílení na ty, které vydrží, bude pro inzerenty nesmírně výhodné,“ řekl Chaudhary.

V ekonomice záměrů by mohly být velké jazykové modely použity k levnému zacílení podle toho, co člověka zajímá, jaké politické názory zastává, jak komunikuje, ale také podle toho, jak se chová vůči ostatním. Toto shromažďování informací by bylo propojeno se zprostředkovanými nabídkovými sítěmi, které by na základě chování daného člověka doporučovaly volby, jež pro něj budou lákavé.

Například: AI by z pozorování člověka věděla, že si kupuje pizzu hlavně navečer, a to ve dnech, kdy je ve stresu. Z jeho komunikace na sociální síti by podle použité slovní zásoby pochopila, že zrovna ve stresu je a že se chová podobným způsobem jako ve dnech, kdy si pizzu objednává. Takže by mu sama nabídla objednávky typu, který preferuje, což by zase věděla z jeho předchozích objednávek. Pravděpodobně tak, aby to spojilo zájmy daného člověka, ale současně i inzerenta daného produktu.