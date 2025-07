V Arménii sílí krize mezi vládou a církví. Zatčen byl i ruský miliardář

Podle plánu, který unikl do deníku Civic.am, se měl údajný převrat uskutečnit 21. září, tedy na Den nezávislosti Arménie.

Vyšetřovací výbor podle listu Deutsche Welle (DW) předložil jako důkaz zvukové nahrávky, na nichž jsou údajně slyšet rozhovory o možných sabotážích a násilných činech. V reakci na to Galstanjanova obhajoba uvedla, že nahrávky nesou známky montáže a nemohou sloužit jako spolehlivý podklad pro trestní stíhání.

Loni v květnu Pašinjan ve snaze dosáhnout mírové dohody s Baku vrátil pod správu Ázerbájdžánu čtyři pohraniční vesnice, které o desítky let dříve obsadily arménské jednotky.

V roce 2022 Ázerbájdžánci zablokovali jedinou zbývající silnici do Karabachu, což způsobilo akutní nedostatek potravin a pohonných hmot na území. V září 2023 zahájily ázerbájdžánské síly ofenzivu proti zbytkům Karabachu, což nakonec vedlo k jeho kapitulaci. Téměř sto tisíc zbývajících Arménů v regionu tehdy uprchlo do Arménie.

První válka mezi Arménií a Ázerbájdžánem proběhla na začátku devadesátých let minulého století a zemřelo v ní asi třicet tisíc lidí. V roce 2020 zahájil Ázerbájdžán vojenskou operaci, která se stala druhou karabašskou válkou, a rychle prolomil arménskou obranu. Za 44 dní dosáhl vítězství a získal zpět sedm okresů a přibližně třetinu samotného Náhorního Karabachu.

Zatčený arcibiskup Galstanjan je známý vedením protestů proti Pašinjanovi v roce 2024, a to v souvislosti s druhou válkou o Náhorní Karabach a následným vymezením arménsko-ázerbájdžánské hranice a navrácením ázerbájdžánských vesnic, které se nacházejí v příhraniční oblasti s arménským regionem Tavuš.

Spor premiéra s patriarchou apoštolské církve

Pašinjana po prohrané válce s Ázerbájdžánem kritizoval také současný patriarcha Arménské apoštolské církve Garegin II. Pašinjan ho v reakci obvinil, že má nemanželské dítě, což by znamenalo porušení celibátu, a vyzval ho k odstoupení.

Garegin II. na obvinění nereagoval, zato nařkl Pašinjana z rozdělování Arménů. „Antiklerikální kampaň, kterou rozpoutaly úřady, je vážnou hrozbou pro naši národní jednotu, domácí stabilitu a přímou ranou naší státnosti,“ prohlásil patriarcha 22. června.

„Tolikrát jsme přišli o svou státnost, takže být součástí církve se rovnalo tomu být Arménem,“ řekla al-Džazíře Narine Malikjanová, sedmatřicetiletá matka dvou dětí z města Gjumri. „Útok na církev je jako útok na každého Arména.“

Pašinjanova cesta k moci

Pašinjan se dostal k moci na vlně pouličních protestů v roce 2018, které svrhly takzvaný „karabašský klan“, z něhož vzešli dva prezidenti, kteří Arménii vládli dvacet let. Politolog Tomáš Šmíd z vysoké školy Ambis serveru iRozhlas řekl, že šlo o „velmi proruskou kliku“. „U moci byla dlouho, a pokud chceme někoho na arménské straně vinit z toho marasmu, do kterého se Arménie a tamní ozbrojené síly dostaly, tak je to právě karabašský klan,“ poznamenal Šmíd.

„Církev nebyla nikdy tak zdiskreditovaná jako v letech vlády Republikánské strany Arménie, protože (bývalý prezident) Serž Sargsjan a jeho tým udělali z církve přívěsek moci – a v některých případech se jim to podařilo. Do korupce se dokonce zapojili i jednotliví duchovní,“ kritizoval církev již v roce 2018 Pašinjan.

Republikánská strana zase dříve hovořila o Arménské apoštolské církvi jako o „nedílné součásti arménské identity“, která je novými úřady ohrožena, píše Meduza.