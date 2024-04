Arménie není ani více než sto let od genocidy v bezpečí. Zemi ohrožuje konflikt s Baku

Tisíce převážně mladých Arménů si v centru Jerevanu připomněly otřesné události, které se staly před více než stoletím napříč tehdejší Osmanskou říší. Násilné deportace, naplánovaný hladomor a vyvražďování probíhaly zcela nelidskými způsoby. Do roku 1923 zahynulo jeden a půl milionu Arménů.

„Dnešní pochod symbolizuje neochvějný boj Arménie proti pachatelům genocidy. Je to taky jeden z hlavních symbolů našeho boje za spravedlnost,“ uvedl jeden z účastníků smutečního pochodu Aram Poladjan. „Dnes cítíme tu váhu na vlastní kůži. Zejména s ohledem na to, co se stalo v Náhorním Karabachu a co se teď děje v Tavušské provincii,“ prohlásila další účastnice pochodu Satenik Sulejmanjanová.

Na rozdíl od historické tragédie Arméni už mají vlastní stát, ani ten ale není v bezpečí. Ázerbájdžánu se podařilo zvrátit předchozí konflikt na troskách Sovětského svazu a postupně dobýt celou separatistickou provincii Náhorní Karabach. Sto tisíc arménských uprchlíků silně zatížilo poraženou zemi zmítanou navíc politickou nestabilitou.