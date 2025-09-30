Za špionáž pro Čínu poslal soud asistenta poslance AfD do vězení


Na čtyři roky a devět měsíců poslal soud v Drážďanech do vězení bývalého spolupracovníka poslance strany Alternativa pro Německo (AfD) Maximiliana Kraha. Němce čínského původu shledal vinným ze špionáže pro Čínu. Jian Guo působil v Krahově kanceláři v době, kdy byl poslancem Evropského parlamentu, nyní je Krah členem Spolkového sněmu. Sám poslanec čelí kvůli případu stíhání, obvinění ale odmítá jako politicky motivovaná.

Bývalý Krahův spolupracovník působil v bruselské kanceláři německého europoslance od září 2019 až do svého zatčení v dubnu 2024. Podle soudu využil tuto funkci ke shromažďování informací týkajících se stanovisek a rozhodnutí Evropského parlamentu, a to včetně informací citlivých. Předával je pak čínské tajné službě.

Sbíral také údaje o členech AfD včetně spolupředsedů Tina Chrupally a Alice Weidelové, a to zčásti na základě důvěrných rozhovorů s Krahem. Celkem Pekingu předal více než pět set dokumentů, čínským agentem byl údajně už od roku 2002.

Guo ve své závěrečné řeči obvinění odmítl. „Pro čínskou tajnou službu jsem nepracoval a jsem nevinný,“ prohlásil minulý týden. Jeho obhájce žádal, aby jej soud zprostil obžaloby. Generální státní zastupitelství požadovalo trest vězení v délce sedmi a půl roku.

