Na čtyři roky a devět měsíců poslal soud v Drážďanech do vězení bývalého spolupracovníka poslance strany Alternativa pro Německo (AfD) Maximiliana Kraha. Němce čínského původu shledal vinným ze špionáže pro Čínu. Jian Guo působil v Krahově kanceláři v době, kdy byl poslancem Evropského parlamentu, nyní je Krah členem Spolkového sněmu. Sám poslanec čelí kvůli případu stíhání, obvinění ale odmítá jako politicky motivovaná.
Za špionáž pro Čínu poslal soud asistenta poslance AfD do vězení
Bývalý Krahův spolupracovník působil v bruselské kanceláři německého europoslance od září 2019 až do svého zatčení v dubnu 2024. Podle soudu využil tuto funkci ke shromažďování informací týkajících se stanovisek a rozhodnutí Evropského parlamentu, a to včetně informací citlivých. Předával je pak čínské tajné službě.
Sbíral také údaje o členech AfD včetně spolupředsedů Tina Chrupally a Alice Weidelové, a to zčásti na základě důvěrných rozhovorů s Krahem. Celkem Pekingu předal více než pět set dokumentů, čínským agentem byl údajně už od roku 2002.
Guo ve své závěrečné řeči obvinění odmítl. „Pro čínskou tajnou službu jsem nepracoval a jsem nevinný,“ prohlásil minulý týden. Jeho obhájce žádal, aby jej soud zprostil obžaloby. Generální státní zastupitelství požadovalo trest vězení v délce sedmi a půl roku.