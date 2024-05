Německá prokuratura nechala prohledat kanceláře europoslance AfD Kraha kvůli čínské aféře

„Dnes byla v Bruselu prohledána kancelář mého bývalého spolupracovníka. To se po jeho zadržení dalo očekávat, a proto to není rozhodně překvapující. Pozoruhodné je ale to, že se na to čekalo tak dlouho,“ uvedl v úterý Krah na síti X. Poznamenal, že jeho a ani dalších spolupracovníků se prohlídka netýkala. Jeho právní zástupce prý ověřil, že v této kauze proti Krahovi není vedeno vyšetřování.

Policie zadržela před pár týdny v Drážďanech Krahova asistenta Jiana Guoa, německého občana čínského původu, kterého podezřívá z výzvědné činnosti pro Čínu. Obvinila ho z předávání informací o chodu europarlamentu a o činnosti čínské opozice. Krah muže následně propustil s tím, že obvinění považuje za vážná. Navzdory tomu se ale rozhodl vést AfD do červnových voleb do Evropského parlamentu.

Vrchní státní zastupitelství v Drážďanech podle deníku Die Welt zahájilo v souvislosti s Krahem dvě takzvaná předběžná vyšetřovací řízení, která se týkají možných plateb z Ruska a Číny. Předběžné vyšetřovací řízení neznamená, že by Krah byl podezřelý a že by byl vyšetřován, ale slouží k prověření toho, zda nějaké důvodné podezření vůbec může existovat.

Obliba AfD klesá

Německý kancléř Olaf Scholz i ministryně vnitra Nancy Faeserová aféru označili za velice znepokojivou a velmi vážnou. Čína vyzvala Německo, aby se mělo na pozoru před snahami o podkopání dvoustranných vztahů. „Takzvaný případ čínské špionáže je čirý výmysl,“ zdůraznil čínský mluvčí.

Popularitu AfD od začátku roku poškozuje řada skandálů. V poslední době je to především kauza spolkového poslance Petra Bystroně týkající se podezření z možného přijímání úplatků od proruské sítě. Bystroň, který je českého původu a který je dvojkou na kandidátce AfD pro volby do Evropského parlamentu, to odmítá.

Z nejnovějšího průzkumu agentury Forsa pro televize RTL a ntv vyplývá, že volby do parlamentu by nyní vyhrála opoziční konzervativní unie CDU/CSU a na druhém místě by skončila vládní sociální demokracie (SPD) německého kancléře Olafa Scholze. Ta v posledním roce v popularitě stran balancovala mezi třetí a čtvrtou pozicí. AfD by aktuálně skončila na třetím místě.