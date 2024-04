Poslanec AfD Bystroň odmítl, že by od proruského propagandisty dostával balíčky

Poslanec Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň se ohradil proti článku magazínu Der Spiegel, že v kauze možných úplatků od proruské sítě přijímal balíčky. V reakci Bystroň uvedl, že magazín se zapojil do kampaně, jejímž cílem je zdiskreditovat všechny strany usilující o ukončení vojenského konfliktu na Ukrajině, a ovlivnit tak volby do Evropského parlamentu (EP). Za falešný označila článek o balíčcích také AfD. Bystroň, který má český původ a který je dvojkou na kandidátce AfD pro volby do EP, opakovaně tvrdí, že žádné úplatky nedostával.