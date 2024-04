Poslanec Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň v kauze možných úplatků od proruské sítě řekl v pondělí vedení své strany, že dostával „malé balíčky a že žádné peníze nepřijímal“. Napsal to německý magazín Der Spiegel. Časopis rovněž uvedl, že Bystroň na otázku magazínu přijímání balíčků přímo nepopřel, celou kauzu pak označil za kampaň proti němu.

Marčevskij stál za mediální společností Voice of Europe, které Bystroň v minulosti poskytoval rozhovory. Medvedčuk podle českého sankčního seznamu toto médium skrytě financoval.

Bystroň okolnosti kauzy dvakrát osobně vysvětloval spolupředsedům AfD Tinu Chrupallovi a Alici Weidelové, naposledy na začátku tohoto týdne. Vedení AfD v pondělí podle magazínu Der Spiegel řekl, že žádné peníze nebral, dostával však menší balíčky. Co bylo jejich obsahem, Der Spiegel neví.

Po dotazu magazínu Bystroň přebírání balíčků nepopřel, zároveň ale vše označil za kampaň, kterou média typu Der Spiegel budou udržovat až do červnových voleb do Evropského parlamentu. V nich je Bystroň na druhém místě kandidátky AfD, což mu podle volebních propočtů prakticky zaručuje zvolení do europarlamentu.

Poslanec podle německého magazínu očekává, že zvukové i videonahrávky k jeho kauze se brzy dostanou na veřejnost, protože je prý už má řada lidí. „Bystroň poprvé potvrdil, že věří, že byl tajně natáčen a odposloucháván,“ dodal magazín.