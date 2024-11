Nebezpečné, zní z opozice ke snahám Fica o změnu volebních pravidel

Ve věcné rovině to považuji za nebezpečné, vyjádřil se předseda slovenské opoziční strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka k plánu změnit pravidla ke vstupu do Národní rady. Slovenský premiér Robert Fico (Smer–SD) totiž žádá změnu volebního systému včetně vyšší volební kauce nebo vyššího limitu pro vstup do Národní rady. O návrhu chce mluvit s více stranami a prosadit ho do příštích volebních období. Zbytek koalice je zdrženlivý, opozice mluví o narušení politické soutěže.

Strana, která se chce dostat do slovenského parlamentu, musí dnes ve volbách získat aspoň pět procent hlasů. Předseda vlády by to rád zpřísnil tak, aby minimální hranice činila sedm procent. To by znamenalo náročnější cestu hlavně pro malé strany. Podle nedávného průzkumu by při zavedení tohoto pravidla nově neprošly hned čtyři partaje, upozornil zpravodaj ČT na Slovensku Jan Šilhan. „Způsob, jakým my politicky řídíme tuto zemi, škodí slovenské ekonomice, škodí celému státu. Musíme snížit počet politických stran, které budou reprezentované v Národní radě,“ řekl Fico.