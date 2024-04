Je tu trend odklonu Slovenska od liberální demokracie, obává se Korčok

před 35 m minutami | Zdroj: ČT24

Interview ČT24: Neúspěšný kandidát na prezidenta Slovenska Ivan Korčok (zdroj: ČT24)

Ivan Korčok přijal porážku ve slovenských prezidentských volbách, gratuloval vítězi, ale vyjádřil i jisté obavy z tamní politické sféry. Byl jsem nespravedlivě vyobrazen jako kandidát války, řekl neúspěšný kandidát na prezidenta v Interview ČT24. Nad svou zemí prý neláme hůl, jen je zklamaný. Česká televize nabídla oběma finalistům voleb rozhovor. Budoucí prezident Peter Pellegrini interview přislíbil a ČT ho nabídne v příštích dnech.

Úvodem Korčok ještě jednou popřál svému konkurentovi ke zvolení hlavou státu. „Je to politika. Jsem mimo to i sportovec, a když jdete do finále, tak vyhraje jen jeden. V tomto případě je to Peter Pellegrini a já mu chci poblahopřát i před diváky České televize. Přeji mu, aby vedl úspěšným způsobem Slovenskou republiku, byl takovým prezidentem, o jakém hovoří ústava. To znamená nezávislým a nadstranickým,“ prohlásil neúspěšný kandidát. Bezprostředně po výsledku voleb měl Korčok ostřejší proslov, který v rozhovoru vysvětloval. „Forma projevu byly emoce, protože ty v ten moment v člověku přirozeně jsou. Byl tam ale obsah, z mé strany opravdu promyšlený, i když jsem měl krátký okamžik na přípravu. Respektuji výsledek a mám radost z vysoké volební účasti. Realitou ovšem je, že se dá stát prezidentem Slovenské republiky přes neférovou kampaň a přes porušování pravidel,“ prohlásil. „V prvním kole jsem zvítězil, když hlavním tématem mého protikandidáta byl pokoj. Od půlnoci prvního kola se změnilo hlavní téma na to, že zavedu Slovensko do války. Peter Pellegrini byl tváří kampaně, která šířila po Slovensku strach,“ řekl Korčok. Nejvíce ho tak popudily osobní útoky ze strany Pellegriniho v rámci mobilizace voličů před druhým kolem. „Byl jsem vyobrazen nespravedlivě jako kandidát války. Mým tématem ale bylo říkat o Slovensku pravdu a s pravdou jsem také víceméně uspěl. Dostal jsem 1,25 milionu hlasů. Více než opozice v parlamentních volbách i více než prezidentka Zuzana Čaputová. Nemyslím si, že naše témata nebyla dostatečná,“ připomněl Korčok.

Negativní a útočná kampaň se podle Korčoka stává standardem Varuje před negativními, útočnými prvky v zápase o politické posty. „Podobná kampaň se stává standardem. Už to nevadí hlavním aktérům. Už je přijímaná i společností, což není dobrá zpráva pro demokracii,“ poznamenal. Teď je podle Korčoka veškerá odpovědnost na straně vládní koalice a budoucího prezidenta. „Parlamentní i prezidentské volby vyhráli s určitými sliby. Teď mají v rukou úplně vše. Legislativu, tedy parlament. Vládu, tedy exekutivu. A také hlavu státu. Nesou velmi velké břemeno v podobě toho, že mají dodat konkrétní výsledky. Mám naději, že slovenská společnost je dostatečně kritická a bude očekávat výsledky. A nebude se to dát zakecat.“ Na Slovensku se často zmiňovalo spojení mezi parlamentními a prezidentskými volbami. Současná koalice vedená premiérem Robertem Ficem a jeho stranou Smer–SD de facto slavila úspěch i v prezidentských volbách. Zvítězil totiž člen koalice, lídr Hlasu–SD Pellegrini. „Je to krátký čas od parlamentních voleb, jen šest měsíců, ale na to se nevymlouváme. Vymezoval jsem se vůči vládě tam, kde s ní nesouhlasím. Jsou to z mého pohledu jednoznačné věci – trestní zákon, obsazování institucí a zahraniční politika,“ zmínil Korčok.