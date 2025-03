USA a Izrael chtějí poslat Palestince z Gazy do Afriky, píše AP

Spojené státy a Izrael oslovily vlády Súdánu, Somálska a Somalilandu na východě Afriky s dotazem, zda by se mohly ujmout Palestinců z Pásma Gazy. Píše to agentura AP s tím, že jde o součást poválečného plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Chartúm návrh odmítl, představitelé Somálska a Somalilandu si nejsou žádných jednání vědomi. Bílý dům ani úřad izraelského premiéra zprávu nekomentovali.

Podle amerických představitelů se vedení jednání o přesídlení Palestinců ujal právě Izrael. Obě země pak tři možné africké destinace údajně kontaktovaly už minulý měsíc, několik dní poté, co Trump společně s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem představil svůj plán pro Gazu, uvedla AP , která se ve své zprávě odkazuje i na izraelské činitele.

Izraelský krajně pravicový ministr financí Becal'el Smotrič, dlouholetý zastánce takzvané „dobrovolné“ emigrace Palestinců, tento týden uvedl, že Izrael si vytipovává země, které by Palestince přijaly. Dodal, že židovský stát připravuje na ministerstvu obrany „velmi rozsáhlé emigrační oddělení“.

Washington v rámci dohod odstranil Súdán ze seznamu zemí podporujících terorismus a země díky tomu například získala přístup k mezinárodním půjčkám. Vztahy s Izraelem se ale nerozvinuly, protože Súdán se propadl do občanské války mezi vládními silami a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF).

Americký plán vyvolal rovněž kritiku ochránců lidských práv s tím, že odsunutí by mohlo být považováno za válečný zločin. A jelikož Súdán, Somálsko i Somaliland jsou chudé a první dva státy se navíc potýkají s násilím, objevují se pochyby o tom, zda by šlo o přesídlení do „krásné oblasti“, jak prohlásil již dříve americký prezident.

Myšlenka na masový odsun Palestinců z Gazy bývala kdysi pouhou fantazií židovských ultranacionalistů, Netanjahu ale Trumpův návrh pochválil jako „odvážnou vizi“.