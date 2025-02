BBC: Trump myslí svůj plán na „vyčištění“ Gazy vážně

Agentura Reuters úterní vyjádření šéfa Bílého domu označila za šokující, podle deníku The New York Times ( NYT ) bylo „natolik nekonvenční, že nebylo jasné, zda vůbec o nějakých konvencích ví“. BBC slova o okupaci Gazy a vysídlení zhruba dvou milionů Palestinců hodnotí jako nejradikálnější obrat v americkém postoji k Izraeli a Palestincům za velmi dlouhou dobu a jako gesto přehlížející mezinárodní právo, které zakazuje nucený odsun obyvatelstva.

Americký prezident své představy nastínil už na konci ledna, kdy navrhl, aby Jordánsko a Egypt „dočasně či dlouhodobě“ přijaly Palestince z Pásma Gazy, zatímco „my to celé vyčistíme“. „Nebylo jasné, do jaké míry se jednalo o improvizaci. Ovšem po přípravách návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, po jeho vyjádřeních v Oválné pracovně před jednáním a po samotné tiskové konferenci je zjevné, že (Trump) své návrhy myslí zcela vážně,“ napsala BBC.

Trump: Palestinci by měli odejít z Pásma Gazy a USA pak oblast převezmou

Jakkoli se podle Reuters mohlo zdát, že plán ohledně americké okupace Gazy přišel zčistajasna, zapadá do „expanzivních ambicí“ nové americké administrativy. „Od chvíle, kdy se Trump před více než dvěma týdny vrátil do Bílého domu, se zdá, že se jeho přístup ‚Amerika na prvním místě‘ proměnil ve ‚více Ameriky‘, přičemž se fixuje na získání nových území, přestože kampaň stavěl na slibu nevtahovat USA do zahraničních konfliktů a ukončit ‚věčné války‘,“ dodává zpravodajská agentura.

Trumpovy ambice v Grónsku a v Panamě

Trumpovy plány na převzetí Grónska, Panamského průplavu, a dokonce i Kanady připomínají také deníky NYT a The Washington Post ( WP ). „Ovšem návrh ohledně Gazy, jakkoli nerealistický se může zdát, je ještě pozoruhodnější,“ napsal WP.

„Trump kritizuje americkou podporu Ukrajiny bez jasného konce a odsuzuje způsob, jakým různé americké administrativy promrhaly americké životy a peníze na Blízkém východě. Ovšem v úterý přišel s americkým angažmá, které by bylo nákladné, krvavé a politicky výbušné,“ pokračuje deník.