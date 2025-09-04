Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun

Průměrný starobní důchod se od ledna 2026 zvýší o 668 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se zvedne jejich zásluhový díl ještě o 2,6 procenta, oznámil ve čtvrtek ráno ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dodal, že při pohledu na vývoj za posledních deset let stoupnou penze o více než 18 procent nad růst cen.
Lidem, kteří šli do důchodu dřív a nemají ještě řádný penzijní věk, poroste od ledna penze o 240 korun, zásluhový díl se jim nezvedá, upozornil resort. Podle jeho údajů by lidé s důchodem třináct tisíc měli po lednové valorizaci dostávat o 464 korun víc. U patnáctitisícové penze má přidání činit 516 korun. Důchodci a důchodkyně s penzí sedmnáct tisíc si polepší o 620 korun a s penzí devatenáct tisíc o 620 korun. Pobíraných 23 tisíc se má zvednout o 724 korun a pětadvacet tisíc o 776 korun.
„Ještě bych chtěl doplnit, že průměrná výše (starobní penze) v příštím roce dosáhne zhruba 21 840 korun. Pokud jde o vývoj příjmů a výdajů důchodového a nemocenského pojištění, tak za období letošního ledna až srpna jsme u těchto dvou klíčových položek v plusu,“ nastínil Jurečka s tím, že valorizace seniorům plně pokryje inflaci.
Nařízení o zvýšení důchodů musí ještě schválit vláda. Podle Jurečky by to mohla udělat v nadcházejících týdnech.
Systém by se mohl dostat do přebytku
Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června 2,35 milionu starobních, 416 900 invalidních a 67 200 vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze činila 21 063 korun. Další desetitisíce důchodů poskytují ze svých systémů resorty obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich částky jsou vyšší.
Podle navrhovaného rozpočtu má mít resort práce příští rok na důchody 722,2 miliardy korun, tedy o téměř 22,5 miliardy více než letos. Na důchodových odvodech se má vybrat 737,9 miliardy, systém by se tak mohl po letech deficitů dostat do přebytku přes patnáct miliard korun. Podle Jurečky se stav systému důchodového pojištění zlepšuje díky růstu ekonomiky mezd i díky prosazeným změnám v nastavení penzí.
Výdaje se v minulých letech výrazně zvedly po zavedení výchovného a po mimořádných valorizacích k dorovnání inflace. Ke snížení schodků vedle ekonomického oživení přispívá zpomalení valorizací a zpřísnění pravidel pro předčasný důchod. Podle vlády růst vydané sumy brzdí i důchodová reforma. Výpočet nových penzí se po ní začíná postupně snižovat. Výplaty ale zas naopak zvedá třeba minimální penze ve výši pětiny průměrné mzdy.
Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna a o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd. Výdělky se reálně nezvedly, do lednové valorizace se tak promítne jen zdražení. Solidární díl, který je stejný pro všechny, musí činit desetinu průměrné mzdy. Zásluhový díl odráží počet odpracovaných let, odvody z výdělků a počet dětí. Musí také dosahovat minimálně desetiny průměrné mzdy.