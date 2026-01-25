ANO má podle Havlíčka stabilní vedení a šanci uspět v senátních volbách


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Premiér Andrej Babiš v sobotu na volebním sněmu ANO obhájil pozici předsedy hnutí, byl jediným kandidátem. Pozici prvního místopředsedy obhájil Karel Havlíček. Podle něj se potvrdilo, že hnutí ANO má stabilní vedení. „Koresponduje to s tím, že jsme měli mimořádný úspěch ve volbách,“ uvedl Havlíček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Co se směřování hnutí týká, klíčové otázky byly dle něj prodiskutovány už před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny.

„Pan Babiš je velice úspěšný a silný premiér. Je to v podstatě jediný premiér, který se dokázal vrátit z opozice opět na nejvyšší místo jako předseda vlády. Takže v takovéto konstelaci, respektive s takovýmito výsledky se vedení politických stran nemění,“ komentoval výsledky sněmu první místopředseda hnutí ANO. Upozornil ovšem, že na pozicích řadových členů předsednictva k určitým změnám došlo.

Senátní volby jsou pro ANO důležité, říká Havlíček

Jak zmínil moderátor Takáč, Babiš na sněmu hovořil také o tom, že nelze podceňovat nadcházející podzimní volby. „Jsou nesmírně důležité, a začínáme opět od nuly,“ reagoval Havlíček. „Co se týká senátních voleb, vezměme si, že je to dnes vlastně poslední bašta, kterou jsme nedobili,“ dodal s tím, že hnutí ANO má podle něj šanci dosáhnout ve volbách do Senátu skvělého výsledku.

„Pokud by ten finální výsledek, ten součet, znamenal, že máme nejsilnější klub v Senátu, tak by to byl mega úspěch,“ uvedl místopředseda s tím, že i se ziskem druhého nejsilnějšího klubu by byl spokojený. Na otázku, zda by ANO požadovalo post předsedy Senátu, Havlíček odpověděl, že by záleželo na tom, kdo by byl ochotný s hnutím jednat.

Senát je podle něj pro ANO důležitý z psychologického hlediska. „Je jasné, že se na to musíme dívat tak, že to není jen o té sněmovně, není to jen o vládě, potřebujeme tu podporu, jak v komunálu, tak v Senátu,“ řekl Havlíček a podotkl, že chce, aby v Senátu působili lidé, kteří ve svých kariérách dosáhli vrcholu.

ANO je podle Havlíčka „konzervativněji orientované“

Řeč přišla také na komunální volby. Moderátor se konkrétně zeptal, jaký význam má pro hnutí ANO Praha, kde se mu ve srovnání s některými jinými regiony v minulosti moc nedařilo. „Je důležitá, je to samozřejmě hlavní město, vlivné město, a my už jsme kdysi historicky měli Prahu, měli jsme tam našeho primátora, respektive primátorku, a musíme se o to pokusit, to znamená musíme si zvolit správnou taktiku,“ odpověděl místopředseda ANO.

„Budeme se snažit tvrdě pracovat, plnit sliby, ukázat, že to, co o nás tvrdila tehdejší koalice, byly výmysly, lži. Pokusíme se určitým pragmatickým přístupem přesvědčit i Pražany, že hnutí ANO by mohlo být dobrou alternativou tady v Praze,“ dodal Havlíček. Skutečnost, že v Praze ANO dlouhodobě nevyhrává, si vysvětluje rozdílným složením voličů mezi velkými městy a regiony. „Praha, a většinou i Brno, (...) tak tam je spíše liberálnější volič, my jsme více konzervativněji orientovaní, a to v tom nepochybně sehrává svou roli,“ míní.

O lídrovi do komunálních voleb v Praze hnutí ANO podle Havlíčka ještě nemá definitivně jasno. O šéfovi pražského ANO Ondřeji Prokopovi, jehož jméno zmínil moderátor Takáč, Havlíček řekl, že je „velmi významný hráč v rámci Prahy“. „Pomohl nám hodně v parlamentních volbách, takže něco jsme spolu odsloužili, bude o tom samozřejmě ještě diskuze, musíme si to probrat na vedení hnutí ANO,“ dodal.

Andrej Babiš na sobotním sněmu také uvedl, že považuje za důležité, aby vládní koalice ANO, SPD a Motoristů byla schopná nabídnout společného kandidáta na prezidenta do příštích prezidentských voleb. Na otázku Takáče, zda bude kandidovat Babiš, odpověděl Havlíček, že myslí, že nikoli. O kandidátovi se bude v rámci koalice teprve diskutovat, uvedl. Jednat by se podle něj mělo o osobu, která bude dostatečně známá a funkci nebere jako „první politickou štaci“, nýbrž jako vyvrcholení profesního snažení.








