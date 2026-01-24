ANO má volební sněm, Babiš je bez protikandidáta

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v sobotu obhajovat post šéfa hnutí ANO. „Zatím nikdo jiný nekandiduje, tak to zůstalo zase na mně,“ řekl Babiš dříve během týdne. Volební sněm vládního hnutí se koná v Praze na Chodově. Babiš je předsedou hnutí nepřetržitě od jeho založení. Naposledy obhájil stranický mandát v roce 2024 s 90 procenty hlasů.
„Nevím, já to fakt neřeším, každý sněm dostávám méně a méně a méně hlasů, nechám se překvapit,“ prohlásil Babiš ohledně svých očekávání od volebního sněmu. „Jsme stabilní hnutí, nemám moc co k tomu říct,“ dodal.
Babiš sdělil, že se nezabývá tím, kdo ho doplní v užším vedení. Hlavním cílem hnutí ANO by podle něj mělo být to, aby uspělo v letošních komunálních volbách, za nejdůležitější pokládá především výsledek v Praze a Brně.
Babiš naposledy obhájil post šéfa ANO před dvěma lety, hnutí vede nepřetržitě od jeho založení. V čele ANO pokračuje i přesto, že dříve opětovnou kandidaturu vylučoval. Prvním místopředsedou zůstal po posledním sněmu vicepremiér Karel Havlíček. Řadovými místopředsedy vicepremiérka Alena Schillerová, hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a poslanci Radek Vondráček a Robert Králíček.
Volební úspěchy hnutí ANO od posledního sněmu
Hnutí ANO se v říjnu 2025 ve volbách do Poslanecké sněmovny vrátilo do pozice nejsilnějšího politického subjektu v zemi a následně i nejsilnější vládní strany. Vyhrálo se ziskem téměř 35 procent hlasů a utvořilo koalici s SPD a Motoristy. Babiš se do premiérské funkce vrátil v prosinci.
Na podzim 2024 ANO uspělo v senátních volbách, když už v prvním kole získalo dva a ve druhém šest z celkem volených 27 senátorů. Vyhrálo souběžně konané volby do krajských zastupitelstev, vítězství mu uniklo v Libereckém, Jihočeském a Jihomoravském kraji. Celkem má nyní ANO osm hejtmanů.
Volby do Evropského parlamentu (EP) v červnu 2024 ANO vyhrálo se ziskem přes 26 procent hlasů a sedmi z 21 mandátů, tedy o jeden více než v eurovolbách v roce 2019. V EP hnutí vystoupilo z liberální frakce Renew Europe i z evropské strany ALDE a spoluzaložilo novou frakci Patrioti pro Evropu. V té se europoslanci ANO spojili s politiky z francouzského Národního sdružení (RN) Marine Le Penové či maďarské strany Fidesz současného premiéra Viktora Orbána.
Babišova politická cesta
Babiš se rozhodl vstoupit do politiky na podzim 2011. ANO se po parlamentních volbách v roce 2013 stalo součástí vlády Bohuslava Sobotky (tehdejší ČSSD), kde Babiš zastával funkci ministra financí. Vládu opustil v květnu 2017 poté, co se Sobotka rozhodl pro jeho odvolání kvůli nejasnostem kolem podnikání a majetkových poměrů.
Po volbách v roce 2017 utvořilo ANO zprvu samostatně menšinovou vládu, která nezískala důvěru. Od června 2018 pak vládlo společně se sociální demokracií při toleranci komunistů, Babiš byl premiérem. Po volbách v roce 2021 hnutí skončilo v opozici.
Babišovi hrozí odsouzení v případu dotace pro farmu Čapí hnízdo. Případ pokračuje již čtvrté volební období, sněmovna Babiše už třikrát vydala ke stíhání. Čtvrtou žádost o vydání soud poslal do dolní komory po loňských volbách, po kterých Babiš opět získal imunitu. V případě vydání by Babišovi patrně hrozilo odsouzení, neboť Vrchní soud v Praze loni v červnu zrušil rozsudek, kterým nižší soud loni v únoru osvobodil Babiše i spoluobviněnou Janu Nagyovou (ANO), a zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými. Babiš však pravděpodobně vydán nebude, neboť jak zástupci hnutí ANO, tak poslanci koaličních partnerů z SPD a Motoristů již oznámili, že Babišovo vydání nepodpoří.