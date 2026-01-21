Skvělá příležitost a maraton schůzek, hodnotí dva dny v Davosu Babiš


Premiér Andrej Babiš (ANO) na síti X oznámil, že se na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu setkal se šesti prezidenty, pěti premiéry včetně německého kancléře Friedricha Merze, se šéfem NATO Markem Ruttem, s běloruskou opoziční lídryní Svjatlanou Cichanouskou i se špičkami byznysu. Dva dny na ekonomickém fóru podle něj byly „skvělou příležitostí“ sejít se s lídry z celého světa a podpořit export a investice tuzemských firem i do zemí mimo Evropu a vzájemný turistický ruch.

„Jsem rád, že jsem se mohl setkat se šesti prezidenty, pěti premiéry a dalšími ministry i špičkami byznysu nebo šéfem NATO,“ napsal Babiš s tím, že představitele všech zemí také vyzval k investicím v Česku. Z „maratonu“ šestnácti schůzek dle něj vzešla spousta konkrétních projektů, na nichž čeští ministři mohou okamžitě začít pracovat.

Například se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem se Babiš podle svých slov dohodl, že se Česko zúčastní mezinárodní výstavy Expo 2027 v Srbsku, kde bude mít vlastní pavilon.

„Dal jsem si také úkol otevřít ambasádu v Ománu. Do Ománu jezdí stále více českých občanů na dovolenou, a proto jsme se bavili i o otevření přímé letecké linky do Maskatu,“ oznámil Babiš s odkazem na setkání s poradcem ománského korunního prince.

Předseda tuzemské vlády v připojeném videu také uvedl, že jednal například s černohorským protějškem Milojkem Spajičem, kterého pozval na návštěvu Česka, s chorvatským protějškem Andrejem Plenkovičem a s katarským premiérem Muhammadem bin Abdar Rahmánem Sáním. Mluvil také s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem, kterého pozval do Prahy, nebo s finským prezidentem Alexanderem Stubbem a s izraelskou hlavou státu Jicchakem Herzogem. Hovořil i s už zmíněnou běloruskou opoziční lídryní Cichanouskou.

Hlavní pozornost na WEF na sebe ve středu strhl americký prezident Donald Trump, který mimo jiné znovu vysvětloval svůj záměr získat do vlastnictví Spojených států Grónsko, což vyvolává nesouhlas řady evropských zemí.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na síti X oznámil, že se na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu setkal se šesti prezidenty, pěti premiéry včetně německého kancléře Friedricha Merze, se šéfem NATO Markem Ruttem, s běloruskou opoziční lídryní Svjatlanou Cichanouskou i se špičkami byznysu. Dva dny na ekonomickém fóru podle něj byly „skvělou příležitostí" sejít se s lídry z celého světa a podpořit export a investice tuzemských firem i do zemí mimo Evropu a vzájemný turistický ruch.
