Atmosféru v Davosu poznamenaly americké snahy o získání Grónska


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, ČTK, France 24, Semafor, HuffPost, The New York Times, Politico

Atmosféru na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu ovlivnilo úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa připojit Grónsko ke Spojeným státům. Pozornost přilákala i početná a personálně silná delegace, kterou Washington na fórum vyslal. Oproti tomu zástupci dánské vlády vůbec nedorazili a pravděpodobně nepřijede ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zatímco se Trump na sociálních sítích strefuje do dalších evropských lídrů. Ve středu se v Davosu čeká Trumpovo vystoupení.

Dění v Davosu poznamenaly kroky amerického prezidenta k převzetí kontroly nad Grónskem, jako je například oznámené uvalení cel na evropské země, které na ostrov vyslaly své vojenské mise. V úterý Trump na otázku, jak daleko je ochoten zajít v případě Grónska, jednoduše odpověděl: „To se dozvíte“.

Davos se letos stal pomyslným zimním sídlem Bílého domu, kde bude působit dosud největší americká delegace, napsal server France 24. Její součástí jsou ministr zahraničí Marco Rubio, ministr financí Scott Bessent, ministr obchodu Howard Lutnick, Trumpův zeť Jared Kushner, zvláštní vyslanec Steve Witkoff a dalším američtí představitelé.

Trump uvalí kvůli Grónsku clo na některé evropské země
Donald Trump

Do Davosu Trump zamířil kolem páté hodiny ranní SEČ, ale jeho letadlo se několik desítek minut po startu otočilo zpátky do USA. Bílý dům uvedl, že příčinou byl problém s elektřinou. Podle mluvčí Karoline Leavittová se stroj vrátil preventivně kvůli opatrnosti. Prezident poté nastoupil do náhradního letadla a do Curychu dorazil po jedné hodině odpolední SEČ.

Trump skládá vlastní OSN. S právem veta a placeným stálým členstvím
Prezident USA Donald Trump během návštěvy letecké základny v Kataru v květnu 2025

Trumpovy výroky vůči evropským lídrům

Ještě před svým odletem se Trump strefoval do evropských politiků, upozornil server The New York Times. Například když novináři šéfovi Bílého domu sdělili, že francouzský prezident Emmanuel Macron se nechce zapojit do Trumpovy Rady míru, tak odpověděl, že na Macronových názorech nezáleží, protože „za pár měsíců už nebude ve funkci“. Macron, jehož druhé funkční období skončí v polovině roku 2027, je francouzským prezidentem od roku 2017.

Trump také zveřejnil na Truth Social soukromé zprávy od Macrona a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, které ukazují, jak moc evropští lídři Trumpovi lichotí.

Trump zveřejnil soukromou zprávu od Macrona
Francouzský prezident Emmanuel Macron na návštěvě Číny

„Využiji svůj mediální prostor v Davosu k tomu, abych vyzdvihl vaši práci,“ napsal Rutte ve zprávě, kterou Trump sdílel. „Pokusme se vytvořit velké věci,“ napsal Macron a zároveň poznamenal, že nerozumí tomu, co Trump dělá na Grónsku.

„Moje veřejná prohlášení jsou v souladu s tím, co dělám v soukromí,“ komentoval pro server HuffPost Macron Trumpovo rozhodnutí zveřejnit jejich konverzaci. Francouzský prezident pak potvrdil, že nemá v plánu prodloužit svůj pobyt na WEF do středy, kdy dorazí Trump.

Americký prezident se zaměřil i na britského premiéra Keira Starmera. „Je šokující, že náš ‚geniální‘ spojenec v NATO Spojené království v současnosti plánuje bez jakéhokoliv důvodu předat Mauriciu ostrov Diego García, kde se nachází klíčová americká vojenská základna,“ napsal na sociální síti Truth Social. Přitom ještě v únoru 2025 Trump dohodu mezi Velkou Británií a Mauriciem podpořil.

„To, že Británie předala extrémně důležité území, je projev obrovské hlouposti a další v dlouhé řadě národně-bezpečnostních důvodů, proč musíme získat Grónsko,“ pokračoval Trump.

Američané v Grónsku měli mnoho vojáků i základen. Už dekády se stahují
Americká základna Pituffik v Grónsku

Kdo v Davosu schází

Kvůli situaci okolo Grónska odřeklo Dánsko účast na WEF v Davosu. Organizátoři fóra uvedli, že zástupce kodaňské vlády pozvali, ale každá země si o účasti rozhoduje sama. „Můžeme potvrdit, že dánská vláda nebude tento týden v Davosu zastoupena,“ dodali.

Spojené státy jsou údajně ochotné zaplatit za Grónsko až 700 miliard dolarů (14 bilionů korun) a Rubio již dostal za úkol takový návrh připravit. Dánská premiérka Mette Frederiksenová dříve uvedla, že Grónsko není na prodej, napsal server RBC-Ukraine.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zase v úterý prohlásil, že do Davosu pojede pouze v případě, že tam bude moci podepsat dokumenty o bezpečnostních zárukách ze strany Spojených států pro svou zemi po konci rusko-ukrajinské války.

EU připravuje podporu Grónsku, chce dál jednat s Washingtonem
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová

Evropa se kvůli Grónsku nepřestala zajímat o Ukrajinu, řekl Nawrocki

Polský prezident Karol Nawrocki v Davosu prohlásil, že spor o Grónsko neznamená, že by se Evropa přestala zajímat o Ukrajinu, která od února 2022 vzdoruje plnohodnotné ruské invazi. Podle něj Evropa musí být solidární, rovněž se ale kvůli své bezpečnosti neobejde bez silných transatlantických vztahů.

„Můžete si být jistí, že na této otázce pracuji v zákulisí, nemohu tak ale činit veřejně,“ řekl Rutte k tématu Grónska ve společné diskuzi s Nawrockým. Generální tajemník NATO dodal, že řešení je v diplomacii. „Prezident Trump a další vůdci ale mají pravdu. Musíme tam udělat více, musíme chránit Arktidu před ruským a čínským vlivem,“ doplnil.

Výběr redakce

Senátními kandidáty na ombudsmana jsou Jirsa a Kostolanská

ŽivěSenátními kandidáty na ombudsmana jsou Jirsa a Kostolanská

03:06Aktualizovánopřed 21 mminutami
Porucha narušila dodávky tepla v Praze 10

Porucha narušila dodávky tepla v Praze 10

10:42Aktualizovánopřed 28 mminutami
Česko bude dál působit v uskupení NATO na Slovensku, řekl ministr obrany Zůna

Česko bude dál působit v uskupení NATO na Slovensku, řekl ministr obrany Zůna

12:52Aktualizovánopřed 34 mminutami
Atmosféru v Davosu poznamenaly americké snahy o získání Grónska

Atmosféru v Davosu poznamenaly americké snahy o získání Grónska

před 1 hhodinou
Za srážkou vlaků na jihu Španělska mohla být prasklá kolej, píší místní média

Za srážkou vlaků na jihu Španělska mohla být prasklá kolej, píší místní média

před 1 hhodinou
Kejda už asi natéká do znojemské nádrže, uvádí Povodí Moravy

Kejda už asi natéká do znojemské nádrže, uvádí Povodí Moravy

10:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Dobrušce na Rychnovsku unikly tisíce kubíků digestátu, do potoků se nedostaly

V Dobrušce na Rychnovsku unikly tisíce kubíků digestátu, do potoků se nedostaly

10:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EU připravuje podporu Grónsku, chce dál jednat s Washingtonem

EU připravuje podporu Grónsku, chce dál jednat s Washingtonem

10:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Česko bude dál působit v uskupení NATO na Slovensku, řekl ministr obrany Zůna

Český ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) navštívil ve středu v Bratislavě svého slovenského protějška Roberta Kaliňáka (Smer). Česko bude nadále zapojeno do bojového uskupení NATO na Slovensku, řekl později na společné tiskové konferenci. Obě země chtějí spolupracovat v protivzdušné obraně. Odpoledne má jednání ministrů pokračovat.
12:52Aktualizovánopřed 34 mminutami

Atmosféru v Davosu poznamenaly americké snahy o získání Grónska

Atmosféru na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu ovlivnilo úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa připojit Grónsko ke Spojeným státům. Pozornost přilákala i početná a personálně silná delegace, kterou Washington na fórum vyslal. Oproti tomu zástupci dánské vlády vůbec nedorazili a pravděpodobně nepřijede ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zatímco se Trump na sociálních sítích strefuje do dalších evropských lídrů. Ve středu se v Davosu čeká Trumpovo vystoupení.
před 1 hhodinou

Za srážkou vlaků na jihu Španělska mohla být prasklá kolej, píší místní média

Vykolejení tří vagonů vlaku, které v neděli na jihu Španělska narazily do protijedoucí soupravy jedoucí z Madridu, mohl způsobit prasklý svár na kolejích. Píší o tom španělská média, podle nichž jde zatím o jednu z hypotéz vyšetřovatelů. Po nedělní tragédii, která si vyžádala 42 obětí a několik desítek zraněných, se ve Španělsku v pondělí večer stala další železniční nehoda, při níž zemřel mladý strojvůdce. Odbory španělských strojvedoucích pohrozily ve středu stávkou, zatím bez konkrétního data, a požadují zajistit bezpečnost na železnici.
před 1 hhodinou

Dánský ostrov kvůli poškozenému kabelu přišel o elektřinu

Dánský ostrov Bornholm postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Příčinou je poškození podmořského kabelu, píše list Jyllands-Posten. Případ vyšetřuje dánská policie.
před 2 hhodinami

EU připravuje podporu Grónsku, chce dál jednat s Washingtonem

Evropská unie (EU) pracuje na balíčku na podporu bezpečnosti v Arktidě, uvedla šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Opatření budou podle ní počítat s masivními investicemi v Grónsku. EU chce na bezpečnosti v regionu i nadále spolupracovat nejen s USA, jejichž prezident Donald Trump si dělá na Grónsko nároky, ale také s dalšími státy v oblasti. Sedmadvacítka je podle předsedy Evropské rady Antónia Costy připravena se bránit proti jakémukoli nátlaku.
10:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů rozebrali rok Trumpa v úřadu

V úterý to byl rok od začátku druhého mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za dvanáct měsíců stihl nejen proměnit Bílý dům, když zboural jeho východní křídlo, ale i Ameriku a pravidla globálního řádu. Trumpovo úřadování probrali také hosté v Událostech, komentářích. Předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miroslav Ševčík (za SPD) Trumpa považují za mírotvůrce. Oceňují také určité změny v ideologické rovině. Podle exministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) je výsledkem Trumpova roku rozklad světového řádu a systému, člen sněmovního výboru pro bezpečnost Jan Bartošek (KDU-ČSL) hovoří o „krizi vzájemné důvěry a vztahů“. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
před 5 hhodinami

Trumpovo letadlo mířící do Švýcarska se vrátilo do USA kvůli technické závadě

Letadlo s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mířící do Švýcarska se kvůli závadě vrátilo zpět do Spojených států. Příčinou byl problém s elektřinou. Prezident poté nastoupil do náhradního letadla, informoval Bílý dům podle agentur AP a Reuters. Mluvčí Karoline Leavittová uvedla, že stroj se vracel preventivně z důvodů opatrnosti.
05:11Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Japonský soud uložil doživotí za vraždu expremiéra Abeho

Japonský soud uložil doživotní trest muži obžalovanému z vraždy bývalého premiéra Šinzóa Abeho. Pětačtyřicetiletý Tecuja Jamagami se již loni k vraždě předsedy vlády přiznal. Případ podle agentury AP vynesl na světlo dlouhá léta trvající vazby japonských vládních politiků na kontroverzní jihokorejskou Církev sjednocení.
před 7 hhodinami
Načítání...