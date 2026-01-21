Trumpovo letadlo mířící do Švýcarska se vrátilo do USA kvůli technické závadě

Letadlo s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mířící do Švýcarska se kvůli závadě vrátilo zpět do Spojených států. Příčinou je problém s elektřinou, prezident po návratu nastoupí do náhradního letadla, informoval Bílý dům podle agentur AP a Reuters. Mluvčí Karoline Leavittová uvedla, že stroj se vracel preventivně z důvodů opatrnosti.
Letoun Air Force One po návratu přistál na marylandské základně Andrews nedaleko Washingtonu v úterý krátce po 23:00 místního času (ve středu 5:00 SEČ), tedy asi hodinu po startu. Jeden z reportérů na palubě citovaný AP uvedl, že v novinářské sekci letadla po startu bez vysvětlení zhasla světla. Po půlhodině letu posádka oznámila, že se stroj vrátí. Leavitová uvedla, že kvůli „drobnému problému s elektřinou“.
Trump cestuje na Světové ekonomické fórum do Davosu, kde má ve středu přednést projev. Očekává se, že dění na fóru bude dominovat jeho snaha získat Grónsko a zavést nová cla na dovoz evropského zboží, pokud Spojeným státům ostrov nepřipadne.
Dvě letadla, která v současnosti nesou označení Air Force One a přepravují prezidenta, jsou podle AP téměř čtyřicet let stará. Firma Boeing pracuje na jejich náhradě, ale plán čelí řadě překážek a zpoždění, uvedla agentura.
Trump loni dostal od vládnoucí dynastie v Kataru luxusní letadlo Boeing 747 a letectvo dostalo za úkol stroj upravit tak, aby mohl sloužit jako prezidentský speciál, nutné bezpečnostní úpravy však zatím nebyly dokončeny.