Trumpovo letadlo mířící do Švýcarska se vrátilo do USA kvůli technické závadě


21. 1. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Letadlo s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mířící do Švýcarska se kvůli závadě vrátilo zpět do Spojených států. Příčinou je problém s elektřinou, prezident po návratu nastoupí do náhradního letadla, informoval Bílý dům podle agentur AP a Reuters. Mluvčí Karoline Leavittová uvedla, že stroj se vracel preventivně z důvodů opatrnosti.

Letoun Air Force One po návratu přistál na marylandské základně Andrews nedaleko Washingtonu v úterý krátce po 23:00 místního času (ve středu 5:00 SEČ), tedy asi hodinu po startu. Jeden z reportérů na palubě citovaný AP uvedl, že v novinářské sekci letadla po startu bez vysvětlení zhasla světla. Po půlhodině letu posádka oznámila, že se stroj vrátí. Leavitová uvedla, že kvůli „drobnému problému s elektřinou“.

Trump cestuje na Světové ekonomické fórum do Davosu, kde má ve středu přednést projev. Očekává se, že dění na fóru bude dominovat jeho snaha získat Grónsko a zavést nová cla na dovoz evropského zboží, pokud Spojeným státům ostrov nepřipadne.

Dánsko není podle Trumpa schopno ochránit Grónsko, proto ho musejí získat USA
Loď dánského námořnictva vyplouvá z grónského hlavního města Nuuk, 18. ledna 2026

Dvě letadla, která v současnosti nesou označení Air Force One a přepravují prezidenta, jsou podle AP téměř čtyřicet let stará. Firma Boeing pracuje na jejich náhradě, ale plán čelí řadě překážek a zpoždění, uvedla agentura.

Trump loni dostal od vládnoucí dynastie v Kataru luxusní letadlo Boeing 747 a letectvo dostalo za úkol stroj upravit tak, aby mohl sloužit jako prezidentský speciál, nutné bezpečnostní úpravy však zatím nebyly dokončeny.

USA přijaly od Kataru luxusní letadlo, má sloužit jako Air Force One
Boeing 747-8

Výběr redakce

Všichni jsou z Trumpa zneklidněni. Inspiruje i Putina, míní exvelvyslanec Kolář

Všichni jsou z Trumpa zneklidněni. Inspiruje i Putina, míní exvelvyslanec Kolář

před 2 mminutami
Reportéři ČT: Stát se pře kvůli lomu ČSA s Tykačovou firmou o stovky milionů

Reportéři ČT: Stát se pře kvůli lomu ČSA s Tykačovou firmou o stovky milionů

před 7 mminutami
Trumpovo letadlo mířící do Švýcarska se vrátilo do USA kvůli technické závadě

Trumpovo letadlo mířící do Švýcarska se vrátilo do USA kvůli technické závadě

05:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
„Proč mám mít hidžáb?“ Členové menšin v Sýrii uvažují i o emigraci

„Proč mám mít hidžáb?“ Členové menšin v Sýrii uvažují i o emigraci

před 2 hhodinami
Dánsko není podle Trumpa schopno ochránit Grónsko, proto ho musejí získat USA

Dánsko není podle Trumpa schopno ochránit Grónsko, proto ho musejí získat USA

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Trump skládá vlastní OSN. S právem veta a placeným stálým členstvím

Trump skládá vlastní OSN. S právem veta a placeným stálým členstvím

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
„Jen ať nepadají bomby.“ Z Kyjeva za leden kvůli výpadkům odešlo na 600 tisíc lidí

„Jen ať nepadají bomby.“ Z Kyjeva za leden kvůli výpadkům odešlo na 600 tisíc lidí

před 10 hhodinami
Czech Press Photo vyhrála fotografie horníka z dolu OKD

Czech Press Photo vyhrála fotografie horníka z dolu OKD

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Všichni jsou z Trumpa zneklidněni. Inspiruje i Putina, míní exvelvyslanec Kolář

„Čekal jsem, že to bude jízda, (...) ale to, co se odehrává teď, opravdu předčilo všechna má očekávání a musím říct, že mě to skoro nenechává v klidu usnout,“ zhodnotil bývalý velvyslanec Česka v USA a Rusku Petr Kolář první rok druhého funkčního období vlády prezidenta USA Donalda Trumpa. „Všichni jsou zneklidněni. Nevědí, co od toho člověka můžeme očekávat. Najednou nás dostává do situace, kdy se začínáme obávat, že garance, kterou USA poskytovaly, bude použita proti nám,“ řekl v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Podle Koláře Trump nejspíš inspiruje i ruského vládce Vladimira Putina, který možná přemýšlí o tom, jak nejisté situace ve světě využít.
před 2 mminutami

Trumpovo letadlo mířící do Švýcarska se vrátilo do USA kvůli technické závadě

Letadlo s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mířící do Švýcarska se kvůli závadě vrátilo zpět do Spojených států. Příčinou je problém s elektřinou, prezident po návratu nastoupí do náhradního letadla, informoval Bílý dům podle agentur AP a Reuters. Mluvčí Karoline Leavittová uvedla, že stroj se vracel preventivně z důvodů opatrnosti.
05:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou

„Proč mám mít hidžáb?“ Členové menšin v Sýrii uvažují i o emigraci

Stovky bojovníků teroristické organizace Islámský stát unikly z věznice Šaddádí v Sýrii. Tu spravovali tamní Kurdové, ale vytlačily je vládní jednotky, které s nimi svádějí boje už přes dva týdny. Vláda v Damašku tvrdí, že většinu vězňů zase pochytala. Její postup vůči Kurdům nicméně posiluje obavy dalších syrských menšin.
před 2 hhodinami

Americké ministerstvo spravedlnosti předvolalo činitele státu Minnesota

Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý předvolalo přední činitele státu Minnesota kvůli vyšetřování údajného maření práce imigračních agentů, informovaly tiskové agentury. Předvolání se týká úřadů guvernéra Tima Walze, starosty města Minneapolis Jacoba Freye, generálního prokurátora Keitha Ellisona a dalších představitelů, kteří veřejně kritizovali masivní nasazení federálních složek při zátazích proti migrantům.
před 3 hhodinami

Americká armáda obsadila sedmý tanker porušující námořní blokádu Venezuely

Americká armáda obsadila sedmý tanker podezřelý z porušování sankcí uvalených na venezuelskou ropu. Uvedly to agentury AP a AFP. Podle velitelství amerických ozbrojených sil pro oblast Latinské Ameriky (SOUTHCOM), které o události informovalo na síti X, se operace proti lodi uskutečnila v úterý ráno místního času v Karibiku. Americký prezident Donald Trump nařídil blokádu Venezuely v prosinci.
před 6 hhodinami

Vlak u Barcelony narazil do zdi spadlé na koleje, jeden mrtvý a desítky zraněných

Jeden člověk zemřel a čtyři desítky dalších utrpěly zranění při úterní nehodě regionálního vlaku, který poblíž Barcelony narazil do zdi zřícené na koleje. Informují o tom španělská média, podle nichž je smrtelnou obětí strojvůdce vlaku. Pět lidí má těžká zranění. Nehoda se stala dva dny po tragické srážce vlaků na jihu Španělska, při níž zemřelo 42 lidí.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Dánsko není podle Trumpa schopno ochránit Grónsko, proto ho musejí získat USA

Dánsko není schopné ochránit Grónsko, tvrdí americký prezident Donald Trump. USA proto podle něj musejí získat tento ostrov, který je poloautonomní součástí Dánského království. Řekl, že o věci hovořil s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a že rozhovory s dalšími lídry na toto téma budou pokračovat ve švýcarském Davosu, kde se koná zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Situací kolem ostrova se bude zabývat také Evropský parlament. Na krizi mezi spojenci reagují i ceny kovů či akcií.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Trump skládá vlastní OSN. S právem veta a placeným stálým členstvím

Americký prezident Donald Trump láká státníky do své vznikající Rady míru, v níž má mít s takřka neomezeným právem veta hlavní slovo při rozhodování o členech i usneseních. V dopise slibuje „nový odvážný přístup k řešení mezinárodních konfliktů“. Podle diplomatů by plán mohl podkopat pozici OSN. Trump, který kritizuje OSN za nečinnost, chce podle některých expertů obejít Radu bezpečnosti.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...