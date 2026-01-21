Kanadský premiér v Davosu parafrázoval Havlovu Moc bezmocných


21. 1. 2026
17 minut
Projev kanadského premiéra Marka Carneyho na Světovém ekonomickém fóru v Davosu
Zdroj: ČT24

Kanadský premiér Mark Carney ve svém proslovu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu odkázal na esej Moc bezmocných, kterou napsal bývalý český prezident Václav Havel. Carney prohlásil, že země střední velikosti musí přestat předstírat, že řád založený na pravidlech stále funguje, semknout se proti hrozbám velmocí, vytvářet koalice s novou „hustou sítí vazeb“.

„Existuje silná tendence zemí jít dál a vycházet spolu,“ řekl Carney. „Aby se přizpůsobily. Aby se vyhnuly problémům. Doufají, že vyhovění jim zajistí bezpečnost. Nezajistí,“ varoval šéf kanadské vlády.

V té souvislosti odkazoval na esej Moc bezmocných a příklad zelináře, který každé ráno do výlohy umístí slogan „Proletáři všech zemí, spojte se“, ačkoli sám komunistické ideologii nevěří, ale chce se vyhnout problémům, ostatně dělají to i ostatní občané. To vytváří představu, že má režim širokou podporu veřejnosti, ale ve skutečnosti stojí na velmi křehkých základech, které lze rozbít, pokud obyčejní lidé – potažmo Carneym zmiňované země – přestanou předstírat svůj souhlas a ukážou odpor proti systému.

Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou finanční pomoc, uvedl premiér Carney
Kanadský premiér Mark Carney a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (27. prosince 2025)

Carney zdůraznil potřebu přežití koalic a upozornil, že bilaterální jednání s hegemonem vedou k podřízenosti. Odmítl také nátlak na Evropu ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa prostřednictvím ohlášených cel ve snaze dostat pod americkou kontrolu Grónsko.

Trump ve středu v Davosu prohlásil, že Kanada by měla Spojeným státům projevovat větší vděčnost. „Kanada od nás mimochodem dostává spoustu věcí zadarmo,“ dodal a odkázal na svůj plán nechat postavit vícestupňový protiraketový štít Golden Dome (Zlatá kopule) s tím, že by tento systém chránil i Kanadu.

Trump chce vybudovat vesmírný štít Golden Dome za 175 miliard dolarů
Donald Trump oznamuje projekt Golden Dome

Kanadská armáda měla modelovat invazi z USA

Ottawa sama nebere svého souseda na lehkou váhu. Kanadská armáda podle kanadského listu The Globe and Mail vypracovala modelovou reakci na případnou invazi Spojených států. V případě útoku by podle armádního dokumentu americké síly dokázaly kanadské pozice na souši i na moři překonat během dvou dnů.

Dokument dodává, že Kanada nemá dostatečné vojenské kapacity k přímému odporu, a proto by se obrana opírala o povstaleckou kampaň zahrnující přepady a taktiku „udeř a uteč“, podobnou té, kterou používali bojovníci v Afghánistánu proti sovětským a později americkým silám. Kanada by také pravděpodobně požádala o pomoc Británii a Francii.

Podle dvou nejmenovaných zdrojů, které The Globe and Mail seznámily s obsahem armádního dokumentu, je nepravděpodobné, že by USA Kanadu napadly.

Trump změnil přístup USA k západní hemisféře a obnovil logiku Monroeovy doktríny
Prezident USA Donald Trump

Trump nicméně v minulosti opakovaně uvedl, že Kanada by se měla stát součástí Spojených států. V noci na úterý na své sociální síti Truth Social zveřejnil digitálně upravený snímek, na němž hovoří se světovými lídry v Oválné pracovně, kde je umístěna velká mapa zobrazující Kanadu jako součást USA.

Ottawa uzavřela novou obchodní dohodu

Carney pak také v polovině ledna uzavřel obchodní dohodu s Pekingem. Podle ní Ottawa umožní dovoz až 49 tisíc elektromobilů z Číny při clu 6,1 procenta. Carney ale neupřesnil, k jakému časovému úseku se počet aut vztahuje.

Předchozí kanadský premiér Justin Trudeau v roce 2024 zatížil dovoz elektromobilů z Číny stoprocentním clem, podobné opatření předtím zavedly také Spojené státy.

Čína podle Carneyho na oplátku od 1. března sníží clo na kanadská řepková semena na patnáct procent. „Tato změna představuje významný pokles proti současným kombinovaným úrovním cel ve výši 84 procent,“ uvedl Carney. Dodal, že Čína pro Kanadu představuje trh s řepkovým semenem v hodnotě čtyř miliard dolarů (přes 83 miliard korun).

Čína hlásí růst ekonomiky o pět procent
Výrobní linka v prefektuře Ťiou-ťiang, archivní snímek

