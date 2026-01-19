Čína hlásí růst loňský růst ekonomiky o pět procent

Čínská ekonomika v loňském roce vzrostla o pět procent, oznámil podle zpravodajských agentur čínský statistický úřad. Údaj je tak podle agentury Reuters v souladu s vládním cílem. V posledním čtvrtletí loňského roku čínské hospodářství vykázalo meziroční růst o 4,5 procent. Údaje jsou mírně nad očekávání analytiků.
Vládní úřady očekávaly růst čínské ekonomiky v roce 2025 kolem pěti procent. Analytici citovaní Reuters předpokládali meziroční růst o 4,9 procenta.
Tempo růstu čínské ekonomiky bylo v roce 2025 jedno z nejnižších za posledních deset let, podotkla agentura AFP. Také v roce 2024 čínská ekonomika vykázala meziroční růst o pět procent.
Růstu čínského hospodářství, které je druhé největší na světě, vloni pomohl rekordní přebytek zahraničního obchodu; kondici ekonomiky ale tlumí oslabená domácí poptávka.