Víkend přinese první letní den roku

Česko má před sebou slunečný víkend s letními teplotami. V neděli mohou maxima vystoupat až na osmadvacet stupňů Celsia. Mrznout by už nemělo ani po ránu. Ve čtvrtek ale ještě teploty pod nulu klesly na většině území. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek časně ráno se teploty v Česku pohybovaly většinou mezi nulou a minus pěti stupni. „Pravděpodobně nejnižší teplota byla na Jizerce, téměř minus dvanáct stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové. Přes den bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají na sedmnáct stupňů Celsia.
Slunečné počasí vydrží i v pátek, pouze na Moravě a ve Slezsku může být přechodně oblačno. Teplotní maxima už se na některých místech dostanou nad dvacet stupňů, na východě a severovýchodě bude o něco chladněji.
Během víkendu pronikne nad Česko velmi teplý vzduch od jihozápadu. V sobotu očekává ČHMÚ maxima kolem dvaceti šesti stupňů, v neděli dokonce až osmadvacet stupňů. Česko by tak mělo zažít letošní první letní den, kdy nejvyšší teplota dosáhne alespoň dvaceti pěti stupňů Celsia.
V neděli večer se v Čechách začne zatahovat a na začátku příštího týdne už bude oblačnost velká, měly by se vyskytnout i přeháňky a ojediněle také bouřky. Teploty ale zkraje týdne zůstanou nadále vysoké.