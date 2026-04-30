Víkend přinese první letní den roku


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK
Jaké bude počasí
Česko má před sebou slunečný víkend s letními teplotami. V neděli mohou maxima vystoupat až na osmadvacet stupňů Celsia. Mrznout by už nemělo ani po ránu. Ve čtvrtek ale ještě teploty pod nulu klesly na většině území. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek časně ráno se teploty v Česku pohybovaly většinou mezi nulou a minus pěti stupni. „Pravděpodobně nejnižší teplota byla na Jizerce, téměř minus dvanáct stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové. Přes den bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají na sedmnáct stupňů Celsia.

Slunečné počasí vydrží i v pátek, pouze na Moravě a ve Slezsku může být přechodně oblačno. Teplotní maxima už se na některých místech dostanou nad dvacet stupňů, na východě a severovýchodě bude o něco chladněji.

Během víkendu pronikne nad Česko velmi teplý vzduch od jihozápadu. V sobotu očekává ČHMÚ maxima kolem dvaceti šesti stupňů, v neděli dokonce až osmadvacet stupňů. Česko by tak mělo zažít letošní první letní den, kdy nejvyšší teplota dosáhne alespoň dvaceti pěti stupňů Celsia.

V neděli večer se v Čechách začne zatahovat a na začátku příštího týdne už bude oblačnost velká, měly by se vyskytnout i přeháňky a ojediněle také bouřky. Teploty ale zkraje týdne zůstanou nadále vysoké.

Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstávají ve vazbě, soud zamítl jejich stížnosti

Svoboda médií ve světě je nejnižší za 25 let, uvedli Reportéři bez hranic

Nejméně sedmnáct migrantů zahynulo a devět se pohřešuje po nehodě člunu u Libye

USA usilují o novou koalici pro otevření Hormuzského průlivu, píše WSJ

Florida schválila nový plán volebních obvodů, měl by posílit republikány

USA zvažují snížení počtu vojáků v Německu, uvedl Trump

Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstávají ve vazbě, soud zamítl jejich stížnosti

Krajský soud v Hradci Králové zamítl všechny čtyři stížnosti na vazbu ve věci útoku na pardubickou zbrojovku. Česká televize to zjistila ze soudní databáze InfoSoud. Soud poslal do vazby celkem sedm lidí obviněných z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, všichni si podali stížnost. O zbylých třech stížnostech zatím soud jednání nenařídil.
Na Svátek práce mohou obchody otevřít, 8. května až na výjimky zavřou

V den Svátku práce, který letos připadá na pátek, mohou obchody fungovat podle běžné otevírací doby. Záleží totiž na provozovatelích, zda svým zaměstnancům dají volno. Neplatí to ale pro Den vítězství, jenž se slaví o týden později. Během něj budou kamenné obchody zavřené. Výjimku mají jen čerpací stanice, lékárny či obchody na místech s vysokou koncentrací cestujících, jako jsou letiště a nádraží. Bez omezení budou fungovat on-line supermarkety a rozvážkové služby.
Zájemci o dotace z Nové zelené úsporám budou muset nově vyplnit renovační pas

Ministerstvo životního prostředí představilo renovační pas, který energetičtí specialisté začnou vydávat od čtvrtka. Tento dokument zhodnotí stav budovy a navrhne renovaci, aby byla účelná. Bude sloužit těm, kteří budou chtít žádat o podporu z Nové zelené úsporám.
Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu, řekl v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Připomněl také, že tato středoasijská země je největším producentem uranu na světě a má bohatá naleziště i dalších surovin. Česko by s Kazachstánem mohlo spolupracovat například v oblasti vědy a výzkumu jádra či v dalších strategických otázkách. Babiš uvedl, že v Kazachstánu propagoval i české zbrojařské firmy.
VideoMusíme přestat moralizovat, řekl nový šéf lidovců Grolich

Cílem lidovců je podílet se po dalších parlamentních volbách na řízení státu a být ve vládě klíčovou stranou, prohlásil nový předseda KDU-ČSL Jan Grolich. Aby se tak dle něj stalo, strana musí vědět, jaké jsou její nedostatky. „Za mě je to moralizování. Neměli bychom mluvit lidem do života, a naopak být v naší práci i komunikaci profesionálnější,“ vyjmenoval. Lidovci mají podle Grolicha hospodářskou strategii, vizi a jasné priority. „Myslím, že dlouhodobou chybou nejen lidovců je to, že zde nebyly jasné priority,“ zmínil v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
Výběr Řehkova nástupce vrcholí. Šanci mají čtyři generálové

Výběr nového náčelníka generálního štábu české armády jde do finále. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) zúžil výběr kandidátů na čtyři generály, které už osobně představil i premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Oba politici to potvrdili.
Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

Za případy sexuálního útoku a pětatřicet případů vydírání uložil ve středu Obvodní soud pro Prahu 8 psychiatru Janu Cimickému pětiletý trest vězení. Na deset let mu také zakázal výkon lékařské praxe. Opět ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby, podle které se muž činů dopustil převážně vůči pacientkám. Cimický musí poškozeným rovněž zaplatit náhradu nemajetkové újmy, ženy dohromady požadují zhruba šest milionů korun. Psychiatr ke středečnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Jeho advokát Miroslav Kučerka podal na místě odvolání.
