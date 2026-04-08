Mnohdy už rozkvetlé ovocné stromy ohrozí od pátku do neděle mráz


8. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK, ČT24

Ovocné stromy, z nichž mnohé jsou v nížinách již několik dnů v plném květu a ve středních polohách mohou rozkvétat, ohrozí mráz – především v pátek ráno, ale také v sobotu a v neděli. Na jižní Moravě, kde kvetou meruňky a broskve a rozkvétají třešně, očekávají meteorologové teploty kolem nuly. Výrazněji pod nulou může být na Vysočině, v Beskydech či na Šumpersku, uvedli odborníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, kteří spravují Agrorisk.

Riziko budou případné mrazy představovat i pro další plodiny, například pro řepku či cukrovku.

Nejrizikovější se zatím jeví páteční ráno. Pro východní polovinu republiky a pro severní Čechy hodnotí web Agrorisk riziko pro ovocné stromy jako střední, ojediněle i jako vysoké. V sobotu a v neděli už převažuje riziko nízké. Jaký dopad mrazy měly, zjistí pěstitelé obvykle až v následujících dnech.

Před dvěma lety, kdy byl extrémně teplý únor i březen, mrazy zničily téměř veškerou úrodu ovoce v Čechách a část úrody na Moravě. Loni byla situace výrazně příznivější. Minimálně lokální poškození však provází pěstitele skoro každoročně.

Rychlý příchod jara ohrožuje včely i ovocné stromy. Náhlý mráz by napáchal škody
Včely

Kvůli změně klimatu se vegetace probouzí dříve

Se změnou klimatu a teplejšími zimami se vegetace probouzí dříve – stromy začínají kvést dříve, než bývalo v minulosti obvyklé, a tím pádem se zvyšuje riziko, že je poškodí mráz. I letos byly únor a březen nadprůměrně teplé.

„Mrazy k nám na jaře přináší velmi chladný vzduch od severu či severovýchodu prakticky až do poloviny května. Jde o typickou synoptickou situaci, která se opakuje prakticky každý rok. Dnů, kdy v noci či ráno klesne teplota pod bod mrazu, máme za duben až květen v průměru devět,“ uvedl klimatolog Pavel Zahradníček v aktualitách CzechGlobe. Termín začátku vegetace se posunul za šedesát let o dvanáct dnů dopředu.

Riziko, že rozkvetlé stromy poškodí v současných letech mráz, se v Česku pohybuje mezi čtyřiceti až padesáti procenty, v nižších polohách je to ale padesát až šedesát procent. Na jižní Moravě stoupá pravděpodobnost dokonce někde i nad sedmdesát procent.

Ovocnáři se chystají na jarní mrazíky, stromy chrání i speciálními svícemi
Ovocnáři chrání stromy před mrazy speciálními svícemi

Bramborám mráz nevadí

Mráz sice může spálit květy stromů, bramborám ale nevadí. Čeští zemědělci konzumní brambory loni pěstovali přibližně na patnácti tisících hektarech, sadbové na necelých třech tisících. U obou by letos plocha mohla klesnout asi o deset procent – na loňské produkci totiž pěstitelé prodělávají. Může za to především přebytek na evropském trhu.

Letošní sezonu ovlivní i aktuální ceny pohonných hmot. Jen při sázení stroje spotřebují až sto litrů nafty na hektar.

Mnohdy už rozkvetlé ovocné stromy ohrozí od pátku do neděle mráz

Ovocné stromy, z nichž mnohé jsou v nížinách již několik dnů v plném květu a ve středních polohách mohou rozkvétat, ohrozí mráz – především v pátek ráno, ale také v sobotu a v neděli. Na jižní Moravě, kde kvetou meruňky a broskve a rozkvétají třešně, očekávají meteorologové teploty kolem nuly. Výrazněji pod nulou může být na Vysočině, v Beskydech či na Šumpersku, uvedli odborníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, kteří spravují Agrorisk.
17:30Aktualizovánopřed 1 mminutou

Pavel hodlá stát v čele české delegace na summit NATO, sdělil Hrad Babišovi

Prezident Petr Pavel hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát počátkem července v čele české delegace na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Napsal to ve středu v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který na webu zveřejnil Pražský hrad. Pavel odkázal na ústavní kompetenci prezidenta zastupovat stát navenek, ale i na dlouhodobé zvyklosti. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
17:06Aktualizovánopřed 47 mminutami

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policisté zadrželi sedm lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou evropskou dotaci na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty. Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (asi 340 milionů korun), informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). MPO poskytuje policii maximální součinnost, věc nelze nyní komentovat, uvedla mluvčí úřadu.
10:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

ŘSD zahájilo stavbu posledního úseku D11

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu posledního chybějícího úseku dálnice D11 z Jaroměře na Náchodsku do Trutnova. Silnice za 9,09 miliardy korun bez DPH o délce 19,6 kilometru je největší letošní investicí ŘSD. Hotová by měla být na podzim 2029. D11 naváže na polskou S3.
před 1 hhodinou

Rada ČT se ohradila proti výrokům o nekontrolovaném hospodaření televize

Rada České televize se ve středu důrazně ohradila proti tvrzení, že hospodaření ČT není pod kontrolou a že má televize dostatek rezerv k udržení nynějšího rozsahu výroby v případě návratu k výši příjmů z roku 2024 před zvýšením poplatků, o kterém uvažuje vládní koalice. Vyplývá to z usnesení radních. Proti hlasovali Pavel Matocha a Luboš Veselý, kterým končí mandát a o členství se znovu ucházejí.
13:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Jednou měsíčně zdarma otevře dalších pět muzeí, oznámilo ministerstvo

V neděli zdarma otevřou stálé expozice Národního muzea, brněnského a opavského Moravského a Slezského zemského muzea, pražského a brněnského technického muzea. Oznámilo to ministerstvo kultury. Muzea, která patří mezi organizace zřizované tímto resortem, by tak měla být otevřena pravidelně každou druhou neděli v měsíci.
před 2 hhodinami

Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny paliv ve čtvrtek oproti středě mírně klesnou, rozhodlo ministerstvo financí. Litr nafty bude nejvýše za 49,40 koruny, benzinu za 43,05 koruny. Současný limit je 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se zavedení stropu přizpůsobují. Platí rovněž limit na marže obchodníků s palivy.
03:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ruští hackeři, proti nimž zasáhla vojenská rozvědka, ovládli podle NÚKIB routery

Vojenské zpravodajství (VZ) se v březnu zapojilo do mezinárodní operace proti aktivitám hackerů spojovaným s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU a která přes routery prováděla kybernetické útoky na státní a další organizace v tuzemsku i zahraničí. Operaci vedl americký úřad FBI a jejím cílem bylo odebrat útočníkům přístup k napadeným zařízením a ty následně zabezpečit.
10:16Aktualizovánopřed 3 hhodinami
