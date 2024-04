Rychlý příchod jara ohrožuje včely i ovocné stromy. Náhlý mráz by napáchal škody

Třeba včelař Milan Čaloun z obce Stará Vráž v Jihočeském kraji letos dochází kontrolovat svých 160 úlů již od druhé poloviny února. Před lety by s návštěvou včel po zimním spánku teprve začínal. „Nemají v úlu nějaký kalendář, podle kterého by si řekli, že jaro je ještě daleko. Včelstvo je v rozvoji dál, než by bylo za normálních okolností – řídí se venkovní teplotou, sluncem a jsou napřed, než by to bylo normálně,“ říká chovatel.

Včely začaly dříve klást vajíčka a plody musejí krmit. Některé z nich už proto vyrazily ke květům. Kvůli počasí teď ale hrozí, že nebudou mít pyl kde brát. „Pozoruji to na pučení stromů. Pokud by měl být další týden abnormálně teplý, tak by to mohlo vykvést všechno najednou. Včely to nestihnou všechno opylovat a nenanosí si dostatek nektaru na tvorbu medu,“ upozorňuje Čaloun.

Podle tajemníka Českého svazu včelařů Františka Krejčího se zimní včely krmící plod rychleji „upracují“. „Buď z důvodu nedostatku zásob, nebo z důvodu nedostatku jedinců,“ vysvětluje Krejčí. Podle Čalouna se tak může stát, že nakonec žádný jarní květový med nebude.

Abnormálně vysoké teploty

Letošní jaro je mimořádně teplé i podle meteorologů. Třeba únor byl podle nich nejteplejší za posledních 63 let. Důsledky mohou pocítit i ovocnáři. „To, že nám to rozkvétá takhle rychle, může mít i pro sadaře špatné dopady. Když potom přijde vpád nějakých studených teplot, tak nám můžou kvetoucí rostliny pomrznout,“ podotkla Eva Kalná z oddělení klimatologie při ČHMÚ České Budějovice.

Podle předpovědi může taková situace nastat už v následujících dnech. V takovém případě by včelaři museli dokrmovat cukrem, aby jejich včelstva vůbec přežila.