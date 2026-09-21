Praha má nepravomocné povolení na stavbu stanice metra D Libuš

Pražský dopravní podnik (DPP) získal zatím nepravomocné stavební povolení na další úsek budované linky metra D, který bude spočívat ve výstavbě stanice metra Libuš. Potvrdil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a má ulevit dopravě na jihu města. První úsek by měl začít podle nynějšího harmonogramu jezdit v roce 2032.
Stavba prvního úseku linky z Pankráce na Ryšáku začala v roce 2022. Druhý úsek na Nové Dvory, který zahrnuje ražbu tunelů až do Písnice, pak DPP zahájil letos v červnu.
Získání pravomocného stavebního povolení na Libuš je podle Šabíka podmínkou pro to, aby podnik mohl začít hledat v soutěži firmu pro výstavbu stanice. Pokud by stihl zahájit stavbu do poloviny roku 2028, mohla by v roce 2032 první část linky začít jezdit nikoliv na Nové Dvory, ale až na Libuš, dodal mluvčí.
Zahájení stavby druhé části linky mezi Ryšánkou a Novými Dvory nabralo více než dvouleté zpoždění kvůli řízením u antimonopolního úřadu, který řešil tendr na dodavatele. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče, které nyní DPP hledá v tendru, jehož výsledek by měl být podle dřívějšího vyjádření ředitele podniku Ladislava Urbánka znám v roce 2028. Město plánuje automatické sestavy nasadit i na lince C.
Vedle úseku linky D z Pankráce do Písnice je v plánu její vedení z Pankráce na náměstí Míru. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036. Výhledově pak město plánuje její prodloužení až na náměstí Republiky.
Schválené názvy stanic
Pražští radní nedávno schválili názvy stanic linky. U dvou z nich nastaly oproti dosud používaným pracovním názvům změny. Stanice nazývaná Olbrachtova je nově Ryšánka, druhá změna je z Náměstí Bratří Synků na Nusle.
Radní naopak neschválili místopisnou komisí navržené názvy Tempo pro Nové Dvory, Sídliště Písnice namísto Písnice a Prameny pro Depo Písnice. O finálním názvu stanice s pracovním názvem Depo Písnice bude teprve rozhodnuto.