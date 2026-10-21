Witkoff přivezl Putinovi do Kremlu návrhy na mír, jednali spolu tři hodiny

Existuje základ pro dosažení příměří ve válce na Ukrajině, prohlásil americký vyjednávač Steve Witkoff na úvod středeční schůzky s ruským vládcem. Uvedl, že přivezl návrhy na urovnání konfliktu, a doufá, že Vladimir Putin zváží obnovení americko-rusko-ukrajinských rozhovorů, během nichž by bylo možné posoudit technické otázky, napsaly agentury. Ruská agentura TASS následně uvedla, že jednání mezi Putinem a Witkoffem skončila, trvala asi tři hodiny.
„Rád bych poděkoval vám i prezidentu (Donaldu) Trumpovi za pozornost, kterou věnujete otázkám spojeným s řešením (ukrajinské) krize. Vím, že prezident Trump tomu přikládá zvláštní význam, a to především z humanitárních důvodů,“ řekl Putin.
Podle státní tiskové agentury TASS také uvedl, že hodlá s Witkoffem jednat o možném setkání s Trumpem v Číně, při kterém by se hovořilo o urovnání konfliktů na Ukrajině a v Perském zálivu.
Putin v telefonickém rozhovoru s Trumpem navrhl uspořádat příští měsíc summit s americkým prezidentem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, jehož cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvajícího konfliktu na Ukrajině za podmínek výhodných pro Moskvu, napsal dříve list The Wall Street Journal (WSJ).
Kreml navrhoval, že by se třístranné jednání mohlo uskutečnit na okraji summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), který se 18. a 19. listopadu bude konat ve městě Šen-čen na jihu Číny. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov ve středu podle TASS řekl, že schůzka je možná, ale dosud nemá stanovený jasný program.
Witkoff podle TASS Trumpovým jménem poděkoval Putinovi za dohodu umožňující vývoz ruské nafty na americký a světový trh a zdůraznil perspektivy rozvoje hospodářských vztahů mezi Ruskem a USA po ukončení války na Ukrajině.
Své úterní jednání v Oslu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským americký vyjednávač označil za produktivní, podařilo se podle něj dosáhnout pokroku. Putin se podle TASS zajímal o výsledky schůzky v Oslu, které se zúčastnil také norský premiér Jonas Gahr Störe a finský prezident Alexander Stubb.
Rusko by mohlo USA dodávat i hnojiva
První tanker s ruskou naftou pro USA vypluje z přístavu 22. října, řekl ve středu místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. „Tento tanker má kapacitu 40 tisíc tun. A samozřejmě budou následovat další,“ řekl podle agentury Interfax.
Putin také mimo jiné upozornil, že Rusko by mohlo ve velkém množství dodávat na americký trh hnojiva.
Šéf Kremlu při schůzce s Witkoffem oznámil osvobození Stephena Hubbarda, 74letého amerického občana uvězněného v Rusku od roku 2022, kdy byl zadržen na východě Ukrajiny. Učitel na penzi z Michiganu si v Rusku odpykával téměř sedm let vězení poté, co byl v neveřejném soudním procesu odsouzen za žoldnéřskou činnost. O Hubbardovi dříve hovořil s Putinem Trump.
Ten v komentáři k Američanově osvobození zdůraznil, že se tak stalo na jeho žádost a že nešlo o žádnou výměnu. USA tentokrát „nemusely nic poskytnout na oplátku, což je v Rusku bezprecedentní“, napsal. Usoudil rovněž, že by se mu mělo omluvit mnoho lidí, kteří požadovali okamžité uvalení sankcí na Rusko, což by ale Hubbardovo propuštění z ruského vězení zhatilo.
Novinky v postoji Evropanů a Kyjeva nejsou moc užitečné, zní z Moskvy
Schůzky Putina s Witkoffem v Konstantinovském paláci v Petrohradu se zúčastnil také Putinův poradce Jurij Ušakov a zmocněnec pro investiční a hospodářskou spolupráci se zahraničními státy Kirill Dmitrijev. K jednání s ruským vládcem se na dálku připojil také další americký vyjednávač Jared Kushner, uvedl TASS s odvoláním na Putinova mluvčího Peskova.
Ten také ujistil, že Putin si prostuduje a vyhodnotí všechny návrhy, které Witkoff do Petrohradu přivezl. „Jsem přesvědčen, že to bude seriózní, dlouhý rozhovor. Uvidíme, jaké budou výsledky,“ řekl Peskov.
Ušakov podle státní agentury RIA po jednání prohlásil, že nové aspekty v postoji Evropanů a Kyjeva k ukončení války, které Witkoff předal Putinovi, nepřinášejí nic moc užitečného.
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov se dříve vyjádřil, že Moskva si vyslechne návrhy americké strany, ale ústupky dělat nebude.
Peskov nechtěl potvrdit, zda se v Petrohradu uskuteční ještě další kolo jednání Putina s Witkoffem, který se hodlá vrátit do Osla, napsal TASS. Mluvčí také uvedl, že se nečeká, že by se Witkoff sešel s čínským premiérem Li Čchiangem, který ve středu v Petrohradu jednal se svým ruským protějškem Michailem Mišustinem o bilaterální spolupráci.
Ukrajina se brání ruské invazi pátý rok. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky na ukrajinská města v době, kdy americký prezident Donald Trump navzdory dosavadním protiruským sankcím plánuje nákupy ruské ropy a vyvíjí tlak na ukrajinského prezidenta Zelenského, aby urychleně uzavřel mír s Moskvou, která odmítá slevit ze svých podmínek.
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