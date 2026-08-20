Tornáda v Německu poničila desítky domů

Nad okolím Wetzlaru v německé spolkové zemi Hesensko se ve středu večer přehnalo tornádo, které poničilo asi šedesát domů. Píše to agentura DPA odvoláním na Německou meteorologickou službu (DWD). Další tornádo udeřilo východně od Berlína. V Porýní-Falci při bouřce zemřela žena.
Jak silné tornádo nad Hesenskem bylo, meteorologové teprve analyzují. Wetzlarští hasiči informovali, že na některých domech vichr pouze strhl tašky, na jiných jsou zničené celé střechy. Jejich části odnesl až sto metrů daleko.
Škody jsou hlášené také z obce Solms západně od Wetzlaru, kde silný vítr u některých domů nadzvedl celé krovy. Část domů je tam proto nyní neobyvatelná.
Tornádo zasáhlo také městečko Fürstenwalde ležící východně od Berlína. V jednom rodinném domku zlomený kmen stromu prorazil střechu a uvázl ve stropě kuchyně. Kromě dalších domů jsou škody také na autech zasažených polámanými stromy.
Ve Waldorfu ve spolkové zemi Porýní-Falc vyvrácený strom zasáhl přístřešek, do nějž se před bouří uchýlily dvě ženy. Nepřízeň počasí je zastihla na procházce. Jedna z nich zemřela, druhou záchranáři odvezli do nemocnice.
Kvůli bouřkám vyjížděli hasiči ve středu večer a v noci na čtvrtek také v Durynsku a Bavorsku. V bavorském Kronachu museli nechat vyklidit venkovní prostory zábavního areálu. Asi 3500 lidí se muselo stáhnout do pivnic, kde mohla zábava pokračovat.