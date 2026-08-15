Do španělské Ceuty chtěli znovu proniknout migranti, marocké úřady jich desítky zatkly


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Bezpečnostní složky v sobotu na severu Maroka poblíž hranic se španělskou exklávou Ceutou zadržely několik desítek běženců, převážně občanů subsaharské Afriky. Informovala o tom agentura AFP. Z Maroka do Ceuty před dvěma týdny ilegálně vnikly desítky tisíc lidí a na internetu se pak objevily výzvy k další takové akci plánované na tuto sobotu.

„Šlo o rutinní operaci zaměřenou na prevenci pokusů o nelegální migraci do Ceuty,“ uvedl pod podmínkou anonymity představitel obeznámený se zásahy, aniž by upřesnil počet zadržených. Policejní akce se podle něj odehrávala v souvislosti s „rozsáhlými bezpečnostními opatřeními“, která měla zabránit přechodům migrantů.

V sobotu ráno bylo v blízkosti hraničního přechodu Fnidek vedoucího do Ceuty zadrženo 294 osob, které se pokoušely o nelegální migraci. Z nich bylo 248 běženců ze subsaharské Afriky a 46 Maročanů, napsalo médium Le360 s odkazem na zdroj z bezpečnostních kruhů.

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Zejména v létě se migranti ze subsaharské Afriky shromažďují v okolí Fnideku, který leží nedaleko Ceuty, a Beni Ansaru, který se nachází blízko další španělské exklávy Melilly. Následně se pak migranti na obě území snaží proniknout.

V sobotu se migranti nacházeli na zalesněném kopci nad Fnidekem několik kilometrů od přechodu, když zasáhla policie, aby je odtud vyhnala. Část z nich zadržela a ostatní utekli, uvedl zpravodaj AFP.

Bezpečnostní opatření marockých úřadů

Marocké úřady ve středu uvedly, že přijaly nekonkretizovaná opatření, aby zamezily jakémukoli novému masivnímu přílivu migrantů do Ceuty. Poukázaly přitom na četné příspěvky na internetu, v nichž se tvrdilo, že hranice ve Fnideku a Melille budou „otevřeny“ právě v sobotu, tedy v den španělského státního svátku.

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Bezpečnostní složky podle serverů Le360 a Hespress v posledních dnech zadržely 61 osob, které na sociálních sítích podněcovaly nebo propagovaly nelegální migraci.

Ve čtvrtek 30. července vniklo do Ceuty pěšky nebo přeplaváním více než 72 tisíc uchazečů o azyl, převážně Maročanů, většinu tvořili mladí muži. Podle španělských úřadů bylo 70 tisíc z nich téměř okamžitě vyhoštěno. Nicméně ČT informovala, že ještě tisíce migrantů zůstává v Ceutě.

Podle různých výpovědí se tito lidé mohli shromáždit v pohraniční oblasti a vstoupit do exklávy, aniž by je marocké bezpečnostní síly – alespoň zezačátku – zastavily. Při tomto pokusu dostat se do Ceuty zemřelo nejméně 91 lidí, kteří se většinou utopili. Podle marockých nevládních organizací bylo ale mrtvých nejméně 141 a desítky lidí se pohřešují.

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