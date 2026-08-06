VideoEnkláva Ceuta: Anatomie jednoho z nejzranitelnějších míst Evropy


před 58 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Náhlý příchod tisíců migrantů do španělské enklávy Ceuta opět rozvířil evropskou debatu o hranicích i solidaritě. Podlehl Bruselskému paktu první zatěžkávací test, nebo Španělsko situaci zvládlo? Analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk v podcastu zahraniční redakce ČT24 Za Horizont rozkrývá zákulisní spory mezi Madridem a Římem, politickou instrumentaci migrace ze strany sousedních států i fakt, proč jsou volání po uzavření Schengenu spíše vzkazem domácím voličům než reálným řešením. Podcast moderuje Barbora Maxová.

Podcast Za Horizont vychází každou středu na iVysílání, YouTube ČT24 a ve všech podcastových aplikacích.

Výběr redakce

V Rusku podle svědků hoří obří rafinerie. Ukrajina hlásí oběti

V Rusku podle svědků hoří obří rafinerie. Ukrajina hlásí oběti

08:52Aktualizovánopřed 6 mminutami
Irsko je „achillovou patou“ Evropy, vyzbrojit ho má Francie

Irsko je „achillovou patou“ Evropy, vyzbrojit ho má Francie

před 2 hhodinami
Začínají platit přísnější pravidla pro ukrajinské uprchlíky

VideoZačínají platit přísnější pravidla pro ukrajinské uprchlíky

před 2 hhodinami
Státní zástupce obžaloval pět lidí a jednu právnickou osobu v kauze Bulovky

Státní zástupce obžaloval pět lidí a jednu právnickou osobu v kauze Bulovky

06:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Částí území prošly bouřky se silným větrem. Lámaly stromy a poničily střechu

Částí území prošly bouřky se silným větrem. Lámaly stromy a poničily střechu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Český snímek Volklore má studentského Oscara, zabojuje o cenu za krátký film

Český snímek Volklore má studentského Oscara, zabojuje o cenu za krátký film

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Srážka nákladního letadla s dronem u Lipska byla podle německého ministra hybridní útok

Srážka nákladního letadla s dronem u Lipska byla podle německého ministra hybridní útok

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Lékaři v Ostravě ošetřili už patnáct lidí pokousaných netopýry

VideoLékaři v Ostravě ošetřili už patnáct lidí pokousaných netopýry

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Rusku podle svědků hoří obří rafinerie. Ukrajina hlásí oběti

Kyjev podle očitých svědků druhou noc v řadě udeřil na jednu z největších ruských ropných rafinérií v Jaroslavli, kde vypukl požár, napsal server Kyiv Independent. Rusové naopak udeřili na Charkovskou oblast. Nejméně tři lidé zemřeli při nočních ruských útocích na obec Balaklija v Charkovské oblasti. Uvedl to šéf městské vojenské správy Vitalij Karabanov.
08:52Aktualizovánopřed 6 mminutami

VideoEnkláva Ceuta: Anatomie jednoho z nejzranitelnějších míst Evropy

Náhlý příchod tisíců migrantů do španělské enklávy Ceuta opět rozvířil evropskou debatu o hranicích i solidaritě. Podlehl Bruselskému paktu první zatěžkávací test, nebo Španělsko situaci zvládlo? Analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk v podcastu zahraniční redakce ČT24 Za Horizont rozkrývá zákulisní spory mezi Madridem a Římem, politickou instrumentaci migrace ze strany sousedních států i fakt, proč jsou volání po uzavření Schengenu spíše vzkazem domácím voličům než reálným řešením. Podcast moderuje Barbora Maxová.
před 58 mminutami

Irsko je „achillovou patou“ Evropy, vyzbrojit ho má Francie

S rostoucím napětím ve světě a četnými provokacemi Ruska budí stále více obavy striktně neutrální Irsko jako zranitelné místo v evropské obraně. Irská vláda nyní slibuje modernizaci námořnictva a nábor tisíců vojáků. S ochranou nebe Dublinu tajně pomáhá Velká Británie a vojenské dodávky za stamiliony eur zemi zajistí Francie. Irsko, které nyní předsedá Radě EU, se tak přes slíbené vyšší investice do obrany dál spoléhá na své partnery.
před 2 hhodinami

Izrael hlásí mrtvé a raněné vojáky po úderu v Libanonu

Na jihu Libanonu zemřeli dva izraelští vojáci, další čtyři byli vážně zraněni. Informovala o tom izraelská armáda. Židovský stát obvinil teroristické hnutí Hizballáh z porušení příměří a udeřil na jižní Libanon. Tento vývoj však ohrožuje probíhající mírové rozhovory, napsal web The Times of Israel (ToI).
06:02Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Erupce sopky, kvůli níž v Guatemale evakuovali 1700 lidí, po dvou dnech skončila

Silná erupce sopky Fuego nedaleko metropole středoamerické Guatemaly ve středu skončila. Úřady kvůli ní nechaly evakuovat na 1700 obyvatel, informovala agentura AFP. Podle ní zároveň začal návrat obyvatel do vyklizených obcí poblíž vulkánu.
před 4 hhodinami

Počet obětí rychle se šířící eboly v Kongu přesáhl 1800

Počet obětí rychle se šířící eboly v Kongu přesáhl 1800. Celkový počet potvrzených případů nákazy vzrostl na téměř čtyři tisíce, vyplývá z dat konžských úřadů, které citovala agentura Reuters.
před 5 hhodinami

Srážka nákladního letadla s dronem u Lipska byla podle německého ministra hybridní útok

Nákladní letadlo německé společnosti DHL se krátce po startu z letiště u Lipska srazilo s neznámým objektem, patrně dronem, potvrdil mluvčí německého ministerstva vnitra i státní zastupitelství. Šéf resortu Alexander Dobrindt později sdělil, že šlo o hybridní útok a nevyloučil, že se podobné incidenty mohou stát i v budoucnu. Letiště muselo kvůli podezřelému stroji v noci na středu přerušit provoz. Další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou našli zaměstnanci letiště na ranveji poblíž ukrajinských letadel, což potvrdilo i státní zastupitelství.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

VideoJednoznačná provokace, soudí o dronu u Lipska Žáček. Podezřívá Rusko

Výskyt patrně dronu, který se srazil s dopravním letadlem na letišti v Lipsku, má poslanec a člen sněmovního výboru pro obranu i bezpečnost Pavel Žáček (ODS) za „jednoznačnou provokaci“. V Interview ČT24 moderátorovi Danielu Takáčovi řekl, že moc variant výrobců stroje není, smysl by mu dávalo Rusko, počká si však na rozbor. „Že jsou Rusové schopni drony v západní Evropě používat k zastrašení, to už víme,“ komentoval. Incident podle něj ukazuje na slabost, které pachatel využil.
před 13 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

před 17 hhodinami
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

před 18 hhodinami
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026