Vláda se chystá umožnit registraci vozidel bez návštěvy úřadů

Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše (ANO) projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje i přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Novelou zákona o účetnictví chce kabinet snížit počet firem, které musejí zpracovávat nefinanční výkazy o ekologických a společenských dopadech svého podnikání.
Ministři projednají také změnu katalogu prací, která by umožnila ve veřejném sektoru působit takzvaným peer pracovníkům s osobní zkušeností se zvládáním náročné životní situace. Poskytovali by podporu lidem se závislostmi, duševním onemocněním, po propuštění z vězení či v krizi.
Novela zákona o obcích má podle předkladatelů na základě poznatků z praxe narovnat pravidla odměňování představitelů samospráv při souběhu funkcí, posílit informační bázi státu o představitelích územních samosprávných celků a posílit spolupráci obcí.
Posuzovat bude vláda před odchodem na dovolené, jaký postup zvolí ve sněmovně při projednávání šesti předloh poslanců a senátorů. Odmítne zřejmě návrh opoziční KDU-ČSL na rozšíření zákazu prodeje ve větších obchodech na další svátky, i když s výjimkami.
Negativně se asi postaví i k návrhu skupiny poslanců STAN, kteří chtějí zrušit daňovou slevu na manžela či manželku s nízkými příjmy a zároveň zvýšit daňové zvýhodnění na děti.
Neutrální postoj možná zaujme vláda k návrhu poslanců opoziční ODS, kteří chtějí posílit postavení zástupců obcí a krajů v radách národních parků.
Záporně se asi postaví k senátní novele, podle které by se pracujícím invalidům třetího stupně mohla prodloužit nemocenská ze 70 na 380 dnů jako ostatním. Novelu sice podpořilo ministerstvo zdravotnictví, proti se ale postavila ministerstva financí a sociálních věcí.
Ministři projednají i akční plán podpory sportu pro příští rok nebo výroční zprávu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Zabývat se budou i reakcemi na dvě řízení, která vede v souvislosti s rozhodováním kabinetu Ústavní soud.
Dovolenou budou ministři čerpat v prvních dvou srpnových týdnech, znovu se mají na řádném zasedání sejít 17. srpna.