Politici chtějí zjednodušit pravidla prodeje ve svátky. Na způsobu se ale neshodnou

Ačkoliv byl nedělní den sváteční, velké obchody zůstaly otevřené. Na seznamu dnů se zakázaným prodejem není ani pondělí. Politici teď chtějí pravidla zjednodušit. Lidovci navrhují zavřít obchody o všech svátcích. ODS by zase regulaci naopak úplně zrušila. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé je namístě otevřít debatu.
Jak je to s otevírací dobou obchodů ve svátky, řada lidí po zavedení omezení v září 2018 nevěděla. A mnozí zákazníci nemají jasno dosud. I proto opoziční strany navrhují dohady ukončit. „Ono to vlastně ani ničemu neodpovídá. Není to navázáno na to, že by se to týkalo jenom církevních svátků, nebo naopak jenom státních. Je to na střídačku. Takže si myslíme, že by se to mělo narovnat a mělo by to být zavřeno. Tak jako to bývá ve spoustě dalších evropských západních zemí,“ říká místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila.
ODS naopak volá po zrušení zákazu. „Tohle opravdu mají určovat samotní obchodníci. A ukazuje to i vývoj jinde ve světě, že taková role má příslušet těm, kteří podnikají, a těm, kteří se dohodnou i se svými zaměstnanci,“ namítá šéf ODS Martin Kupka.
1. leden – Nový rok – zavřeno
Velký pátek – otevřeno
Velikonoční pondělí – zavřeno
1. květen – Svátek práce – otevřeno
8. květen – Den vítězství – zavřeno
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – otevřeno
6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa – otevřeno
28. září – Den české státnosti – zavřeno
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu – zavřeno
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii – otevřeno
24. prosinec – Štědrý den – otevřeno do 12:00
25. prosinec – 1. svátek vánoční – zavřeno
26. prosinec – 2. svátek vánoční – zavřeno
Bez omezení o svátcích nyní mohou fungovat třeba lékárny nebo prodejny pod dvě stě metrů čtverečních. Zákazy se nevztahují ani na čerpací stanice nebo obchody na nádražích. Jinde zákazníci nenakoupí na Nový rok, o Velikonočním pondělí, na Den vítězství, osmadvacátého září a října ani na první a druhý svátek vánoční. O Štědrém dnu je pak možné nakoupit do dvanácté hodiny.
V rámci ANO se podle Malé téma ještě nediskutovalo
Jak se k případným změnám staví další strany? „Je namístě tu debatu otevřít. Ale nedokážu teď deklarovat jasný názor poslaneckého klubu hnutí ANO, protože jsme toto téma ještě nediskutovali,“ podotýká Malá. „Pokud někdo chce vydělávat peníze, ať je vydělává i v neděli nebo o svátcích,“ říká poslanec za vládní Motoristy Filip Turek.
„Osobně se klaním spíše k určitému liberálnějšímu pohledu, že pokud prodejce dokáže zajistit provozní dobu, pokud lidem dokáže zaplatit patřičně přesčasy, tak pak ať ti obchodníci mají otevřeno, jak uznají sami za vhodné,“ uvádí první místopředseda opozičního hnutí STAN Lukáš Vlček.
Loni Česká obchodní inspekce (ČOI) provedla bezmála sto sedmdesát kontrol dodržování zákazu prodeje, porušení úředníci zjistili ve dvou případech. Předloni v šesti. „V posledních letech vidíme nízkou míru zjištění, která se týká jednotek případů nebo jenom ojedinělých případů,“ přibližuje mluvčí ČOI František Kotrba.
Za porušení zákazu hrozí až milionová pokuta, při opakovaném provinění se sankce může vyšplhat až na pět milionů korun.