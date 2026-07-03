O svátcích 5. a 6. července mohou být obchody otevřené

O nadcházejících svátcích tuto neděli a pondělí budou moci být otevřené i obchody nad dvě stě metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a Den upálení mistra Jana Husa 6. července nevztahuje.
Česká obchodní inspekce (ČOI) i přesto doporučuje, aby si lidé otevírací dobu podniků o svátcích ověřili.
Ze zákona je prodej v provozovnách s prodejní plochou větší než dvě stě metrů čtverečních zakázán na Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu 1. ledna, na Velikonoční pondělí, Den vítězství 8. května, Den české státnosti 28. září, Den vzniku samostatného československého státu 28. října a na první a druhý svátek vánoční, tedy 25. a 26. prosince. Prodej je zakázán též 24. prosince na Štědrý den, a to od 12:00 do půlnoci.
1. leden – Nový rok – zavřeno
Velký pátek – otevřeno
Velikonoční pondělí – zavřeno
1. květen – Svátek práce – otevřeno
8. květen – Den vítězství – zavřeno
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – otevřeno
6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa – otevřeno
28. září – Den české státnosti – zavřeno
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu – zavřeno
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii – otevřeno
24. prosinec – Štědrý den – otevřeno do 12:00
25. prosinec – 1. svátek vánoční – zavřeno
26. prosinec – 2. svátek vánoční – zavřeno
O vybraných svátcích se zákaz prodeje vztahuje i na prodejní a výkupní dobu zastaváren a podniků určených k obchodování s použitým zbožím. Zároveň nesmí být otevřené zařízení určené ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.
Den slovanských věrozvěstů připomíná příchod soluňských bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863, kde položili základy křesťanství, slovanské vzdělanosti a písemnictví. Dne 6. července si pak Česko připomíná českého náboženského reformátora, kazatele a kněze Jana Husa, který byl v tento den v roce 1415 upálen v Kostnici.