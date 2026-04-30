Na Svátek práce mohou obchody otevřít, 8. května až na výjimky zavřou

V den Svátku práce, který letos připadá na pátek, mohou obchody fungovat podle běžné otevírací doby. Záleží totiž na provozovatelích, zda svým zaměstnancům dají volno. Neplatí to ale pro Den vítězství, jenž se slaví o týden později. Během něj budou kamenné obchody zavřené. Výjimku mají jen čerpací stanice, lékárny či obchody na místech s vysokou koncentrací cestujících, jako jsou letiště a nádraží. Bez omezení budou fungovat on-line supermarkety a rozvážkové služby.
Zákon obchodům 1. května umožňuje běžně fungovat, 8. května však prodejny nad 200 metrů čtverečních, tedy velké supermarkety, hobbymarkety nebo nábytkářské domy, musejí zavřít. U menších mohou provozovatelé například zkrátit otevírací dobu.
1. leden – Nový rok – zavřeno
Velký pátek – otevřeno
Velikonoční pondělí – zavřeno
1. květen – Svátek práce – otevřeno
8. květen – Den vítězství – zavřeno
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – otevřeno
6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa – otevřeno
28. září – Den české státnosti – zavřeno
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu – zavřeno
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii – otevřeno
24. prosinec – Štědrý den – otevřeno do 12:00
25. prosinec – 1. svátek vánoční – zavřeno
26. prosinec – 2. svátek vánoční – zavřeno
Ze zákona o prodejní době v maloobchodě, který vešel v platnost v roce 2016, musí mít prodejny nad 200 metrů čtverečních zavřeno také na Nový rok, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den se musí zavřít ve 12:00.
Dodržování zákona v tyto dny sleduje Česká obchodní inspekce. Během zbývajících státních svátků, kam kromě 1. května spadá také Velký pátek, 5. a 6. červenec a 17. listopad, zákaz prodeje neplatí.