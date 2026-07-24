Vyprávěj mi, Múzo, o muži, který dostal Homéra do memů

Divácký zájem o historické filmové drama Odyssea přitáhl pozornost sociálních sítích ke stejnojmennému starořeckému eposu. Lidé „mučí“ režiséra snímku Christophera Nolana sledováním jeho výpravného velkofilmu na miniaturních displejích a utahují si z amerického přízvuku hlavního hrdiny. A díky filmu a internetu navíc objevují původní Homérovy verše, které se tak dostávají na dohled současných bestsellerů.
Strastiplné putování ithackého krále zveršoval, jak praví literární tradice, básník Homér před třemi tisíciletími. Režisér a scenárista Christopher Nolan převyprávěl příběh Odyssea pro současné publikum a s hollywoodskými hvězdami Mattem Damonem, Anne Hathawayovou či Tomem Hollandem. Snímek měl premiéru letos v červenci.
Bohy z Olympu – jako Odysseus – Nolan svým přístupem nerozhněval, některé uživatele sociálních sítí ale ano. Už po zveřejnění traileru se vehementně řešilo, že hrdinové vypůjčení ze starověkého řeckého eposu mluví moderní angličtinou, navíc převážně s americkým přízvukem. A používají slova jako „daddy“ (táta). V rozhovoru pro Los Angeles Times Nolan vysvětloval, že chtěl upřednostnit „jazyk, který má pro lidi emocionální, nikoli intelektuální význam“ a také se snažil o „příběh, který by působil přirozeně“.
Nicméně v době interview už po internetu kolovala spousta vtípků. „Odysseus mluví s bostonským přízvukem, přestože pochází z Ithaky, která leží ve státě New York,“ upozorňuje jeden z nich. Utahuje si tak z toho, že podle řeckého ostrova známého z Homérova eposu se jmenuje i americké město.
Zdrojem zábavy se stala i Nolanova posedlost velkým plátnem pro jeho spektakulární počiny. Odyssea je jeho prvním filmem natočeným výhradně na speciální IMAX kamery. Nejlépe si diváci novinku mohou užít v 70milimetrovém formátu. Jenže tomu je v kontinentální Evropě uzpůsobeno jen pár kinosálů, jeden z nich v Praze, kam neváhají za promítáním dojet i zájemci ze zahraničí.
Většina lidí se tak bude muset smířit s podívanou neodpovídající Nolanovým představám. Omezený přístup k plnohodnotnému zážitku ovšem podnítil internetovou kreativitu s ostnem kritiky, všímá si brazilský technologický web Hardware. Lidé sdílí ironicky míněné fotografie, na nichž Odysseu prý sledují „tak, jak režisér chtěl“. Tedy na staré Nokii 3310, Game Boyi, Tamagoči, chytrých hodinkách i kalkulačce nebo displeji ledničky, zkrátka na čemkoliv s co nejmenší obrazovkou, kde vymazlená výpravnost zaručeně zanikne.
Na tohle žertování IMAX reagoval zveřejněním koláže z těchto fotografií s popiskem „POV: jsi v pekle“. Zveřejnil také filmový záběr s křičícím Odysseem, který se právě dozvěděl, že lidé si snímek o jeho strastiplné cestě přehrávají na mobilu.
Film Odyssea také zvýšil fiktivní náklady Hollywoodu na záchranu Matta Damona. Tento „rozpočet“ vznikl už dříve na základě postřehu, že postavy hrané Damonem často někde uvíznou – kupříkladu na Marsu ve sci-fi Marťan nebo ve válečné vřavě v dramatu Zachraňte vojína Ryana – a je třeba je odtamtud dostat. Obsazení do role antického hrdiny bloudícího deset let světem Damonův návrat opět „prodražil“. Kdyby šlo o skutečnost, už by se celkem suma dle odhadů některých vyšplhala do stovek miliard dolarů.
Zájem o Nolanův film dále zpopularizoval už dříve používaný vtípek založený na prvním verši ze starověké Odyssey. V anglické verzi začíná Tell me, Muse, of the man who (Vypravuj mi, Múzo, o tom muži, který…), takže uživatelé sociálních sítí na slova slovutného básníka navazují situací jednoznačně z dnešní doby. Chtějí tak po Múze, aby vyprávěla o muži, který zas zapomněl nabíječku nebo neodpověděl na e-mail. V češtině by byl humor podle této šablony trochu kostrbatější, protože třeba v klasickém překladu Otmara Vaňorného úvod do Homérova eposu zní: „O muži zchytralém, Múso, mi vypravuj…“
Múzy se dovolává i nakladatelství Harvardovy univerzity, které naskočilo na vlnu zájmu o Nolanovu adaptaci Homéra a upozorňuje na „velký letní výprodej“ překladů klasických děl – včetně Odyssey a předcházející Iliady.
O stovky procent narostly prodeje i poslechy
Epické básně ze starého Řecka mají – zejména ve Velké Británii a Spojených státech – šanci dostat se do žebříčků bestsellerů. Po třech tisících letech lidé konečně dočtou Odysseu, poznamenává The Wall Street Journal. Alespoň tedy na wikipedii, dodává střízlivě.
Adaptace vždy přitahují pozornost k předlohám, Homérův epos nicméně má přece jen svá specifika oproti třeba knihám Jane Austenové. Stačí zmínit verše a „datum vydání“. Přesto Nolanův blockbuster téma trojské války zatraktivňuje. Podobně jako před dvaceti lety historický film Troja s Bradem Pittem – jenže ten měl premiéru ve stejném roce, kdy se teprve spustil Facebook.
Nyní booktokeři, tedy knižní influenceři na TikToku, točí videa doporučující nejnovější anglický překlad Homérova eposu. Aby si nejen mladí čtenáři literární klasiku i koupili, snaží se je nakladatelé oslovit jejich jazykem – tedy současným, podobně jako Nolan. A podle příkladu Odyssea používají „lstivé triky“, když těží z mediální známosti překladatelů.
BBC uvádí, že prodej tištěné Odyssey se ve Velké Británii v době premiéry Nolanova spektáklu zvýšil o sedm set procent ve srovnání se stejným obdobím loni. Další cestu si lidé k eposu nachází díky audioknihám, načtená Odyssea se tak vyhoupla v britském žebříčku na Spotify do první desítky. Magazín Variety mluví v souvislosti s enormním nárůstem poslechů Homérovy epiky i v dalších jazycích, nejen angličtině, o „Nolanově efektu“. Přičemž více než třetina posluchačů patří do generace Z. Nejvíce (téměř polovina) jich ale náleží k mileniálům.
Musk chce s pomocí AI natočit „věrnou“ Odysseu
Každý další počin oscarového Nolana je od počátku sledovaný a probíraný horem dolem. Tedy i Odysseu provázely s postupným zveřejňováním ukázek a informací víceméně bouřlivé internetové diskuse – od výsměchu, že zbroj mykénského krále Agamemnóna vypadá spíše jako oblek pro Batmana přes nedostatek „řeckosti“ až po názory na obsazení.
Kritiky ohledně nedostatečné historické přesnosti se chytil vlivný podnikatel Elon Musk a prohlásil, že natočí Odysseu co nejvěrnější Homérovu originálu – s pomocí umělé inteligence. Hotovo by mělo být do konce roku. Připojil odkaz na tříminutovou ukázku údajně vytvořenou pomocí nástroje Grok Imagine. Zachycuje scénu s Odysseem a nymfou Kalypsó. Muskovi se na Nolanově adaptaci mimo jiné nelíbilo „woke“ obsazení keňsko-mexické herečky Lupity Nyong’o do role Heleny Trójské.
Nolan, o němž je známo, že upřednostňuje staré dobré triky před digitálními efekty, nedávno označil za „nesmysl“, že by AI zvládla nahradit lidskou kreativitu. Diváci jsou zatím rozhodně na jeho – pro některé možná staromilský – přístup zvědaví, protože celosvětově se Odyssea už po prvním víkendu stala kasovním trhákem. Tříhodinový epos z časů „mečů a sandálů“ zase po čase zaplnil kina – včetně těch českých.