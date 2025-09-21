Příbuzní, přátelé a příznivci nedávno zastřeleného amerického pravicového aktivisty Charlieho Kirka si v neděli od 11:00 místního času (20:00 SELČ) připomínají jeho památku na velkém smutečním obřadu na stadionu ve státě Arizona, v němž Kirk naposledy žil se svou rodinou. Očekává se účast desítek tisíc hostů, vedle vdovy Eriky mají promluvit i prezident USA Donald Trump a viceprezident JD Vance.
Lidé se v USA loučí se zavražděným aktivistou Kirkem, promluví i Trump
„Budu mluvit o velkých věcech, které udělal. Byl úžasný. Měl obrovský vliv. Na tak mladého muže odvedl skvělou práci,“ nastínil Trump ráno, když opouštěl Bílý dům, aby se vydal do Arizony na smuteční obřad. „Bude to těžký den,“ dodal. Vzpomínková bohoslužba se koná v arizonském Glendale na fotbalovém stadionu, kam se vejde až 73 tisíc lidí.
Jedenatřicetiletého Kirka zastřelil 10. září útočník na univerzitě Utah Valley University ve městě Orem, když diskutoval se studenty. Dva dny nato byl zatčen dvaadvacetiletý Tyler Robinson, jehož vyšetřovatelé obvinili z vraždy s přitěžujícími okolnostmi a dalších souvisejících zločinů. Hrozí mu trest smrti.
Federální vyšetřování vraždy dosud neodhalilo žádné spojení mezi předpokládaným střelcem a levicovými skupinami, proti nimž se Trump a jeho administrativa zavázali po vraždě zakročit, uvedla v neděli americká televize NBC News s odvoláním na tři zdroje obeznámené s vyšetřováním.
Na vzpomínkové bohoslužbě za Kirka, kterému šéf Bílého domu připisuje klíčovou roli ve svém volebním vítězství v roce 2024, se dopředu očekávala účast desítek tisíc smutečních hostů, včetně významných členů Trumpova hnutí MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou) a vysokých úředníků Bílého domu i mladých konzervativců, které tento aktivista ovlivnil, píše agentura AP.
Kirk jako představitel pravicového hnutí MAGA využíval své účty na sociálních sítích s miliony sledujících a vystoupení na univerzitách k obhajobě Trumpa a šíření jeho nacionalistických, křesťanských a tradicionalistických myšlenek mezi mládeží, tvrdí agentura AFP.
Podle amerikanisty z Universtity of New York in Prague Jakuba Lepše (TOP 09) Kirk může republikánům a Trumpovi pomáhat i po své smrti. „Stát se nějakým symbolem. Někým, kdo bude dál motivovat mladé pravicověji smýšlející voliče, aby stáli při Trumpovi a při republikánech,“ zdůraznil. „Po té vraždě, která se stala, bude ještě větším symbolem amerického konzervatismu,“ míní místopředseda Republican Overseas Czech Republic Marek Koten, podle něhož je toho nedělní poslední rozloučení, na které dorazily desítky tisíc lidí, jasným důkazem.
Rostoucí napětí v americké společnosti
Od atentátu ve Spojených státech vzrostlo politické napětí. Vražda má v zemi výrazný politický dopad, píše agentura DPA. V roce 2012 Kirk založil organizaci Turning Point USA, která nyní působí na řadě škol a univerzit.
Kirkovo veřejné působení nicméně vzbuzovalo kontroverze, protože aktivista byl podle listu Financial Times (FT) znám vyhraněnými výroky o přistěhovalcích, transgenderové komunitě nebo ženách. Jeho slova tak dle listu vyvolávala silné reakce a odpor jeho kritiků.
„Vražda Charlieho Kirka a to, co po ní následovalo, tak nepochybně odhalilo velké příkopy v americké společnosti a opět přitáhlo pozornost na rozdělení, které existovalo už před Kirkovou vraždou. Ale to, o čem se teď mluví a jakým způsobem se o tom mluví, rozhodně dokazuje, že situace je vyhrocená,“ sdělil zpravodaj ČT v USA Václav Černohorský. S tím, že je situace napjatá, souhlasil i profesor historie a mezinárodních vztahů z Boston University ve Spojených státech amerických Igor Lukeš, který současnou atmosféru v USA označil za „schizofrenní“.
Zaměstnavatelé v USA dle FT kvůli údajně nevhodným reakcím na Kirkovu vraždu propustili desítky zaměstnanců. K nahlašování a propouštění pracovníků, kteří se ke Kirkovi veřejně vyjádřili kriticky, vyzvali někteří přívrženci prezidenta Trumpa, včetně viceprezidenta Vance.
Televize ABC před několika dny pozastavila populární pořad Jimmyho Kimmela po jeho komentářích k Trumpově reakci na Kirkovo úmrtí. Předseda Federální komise pro spoje Brend Carr předtím stanici pohrozil vyšetřováním, pokutou či odebráním licence.
Stadion hostil už řadu akcí
Nejznámějším nájemcem stadionu, kde se rozloučení koná, je tým amerického fotbalu NFL Arizona Cardinals, který zde hraje od otevření objektu v roce 2006. Cardinals nejsou vlastníky stadionu a prostřednictvím mluvčího Marka Daltona uvedli, že se tým nepodílel na rezervaci místa pro poslední rozloučení s Kirkem.
Stadion State Farm Stadium v minulosti hostil velké sportovní akce – například tři Super Bowly, ale i kulturní události – včetně koncertů Rolling Stones, U2, One Direction, Metallicy, Taylor Swiftové či Beyoncé. Konají se zde také menší akce, jako jsou veletrhy, firemní akce a svatby.