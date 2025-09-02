Koncem srpna podnikla vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa kroky proti členům vlastních tajných služeb. Mezi nimi byli prezidentovi kritici nebo lidé, kteří vyšetřovali ruský vliv na prezidentské volby v roce 2016. Americká média hovoří o „očistě“ nebo „terorizování zaměstnanců“. Podle osloveného experta situace působí, jako by Trump používal státní správu k „šikaně svých oponentů“.
„Terorizováním“ Trump vyrazil i proti vyšetřovatelům ruského vměšování
„Místo toho, abychom byli upřímní ohledně toho, co si myslíme, budou lidé nyní mlčet nebo říkat Trumpovi to, co chce slyšet,“ řekl jeden bývalý úředník, který chtěl zůstat v anonymitě. Administrativa ho veřejně označila jako součást „ruské konspirace“. Tímto termínem označuje vyšetřování ruského ovlivňování prezidentských voleb v roce 2016.
Během druhé poloviny srpna americká administrativa podnikla kroky, které odborníci z prostředí zpravodajských služeb popsali pro server The Atlantic jako zásadní změnu pro apolitičnost jejich práce. Magazín situaci popsal jako „očistu“ nebo „terorizování zaměstnanců“.
„Je to celkem zjevná snaha, aby ti lidé jeli podle jedněch not a dobře věděli, co si nemůžou dovolit,“ komentoval situaci amerikanista Jiří Pondělíček pro web ČT24. „Už jenom to, že se na vás ta mašinérie vrhne a že se budete muset bránit, i když třeba soud řekne, že to bylo nesmyslné, tak to může trvat měsíce i roky a nikomu se to nechce absolvovat,“ dodal.
„Mohl by to být velmi nevlastenecký člověk“
Na konci srpna agenti FBI provedli razii v domě bývalého Trumpova poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona v Marylandu a v jeho kanceláři ve Washingtonu.
Trump později prohlásil, že se o razii u jednoho ze svých nejhlasitějších kritiků dozvěděl z televizních zpráv. Boltona nazval „ubožákem“ a „nepříliš chytrým“. Poté dodal: „Mohl by to být velmi nevlastenecký člověk. To zjistíme.“
Bolton byl vyšetřován během prvního Trumpova funkčního období a během administrativy Joea Bidena kvůli své knize The Room Where It Happened (Místnost, kde se to stalo). Jedná se o memoáry, které zachycují Boltonovu práci pro Trumpa a kritizují prezidentův nedostatek znalostí v oblasti zahraniční politiky.
Na začátku roku 2020 předložil Bolton svůj rukopis k předběžnému posouzení a po jednáních s vládními úředníky provedl změny, aby rozptýlil jejich obavy ohledně možného prozrazení utajovaných informací. Tím se kniha podle odpovědného úředníka stala vhodnou k publikaci, zrekapituloval server The Atlantic.
Trumpova administrativa však nařídila druhé posouzení tehdejším vládním úředníkem Michaelem Ellisem, který je nyní zástupcem ředitele CIA. Ten dospěl k závěru, že text stále obsahuje utajované informace. Úředník odpovědný za předchozí posouzení nesouhlasil a došel k závěru, že administrativa se snaží umlčet politického kritika a pošlapává jeho svobodu slova.
Bolton knihu v červnu 2020 vydal a federální vyšetřovatelé prověřovali, zda nelegálně zveřejnil utajované informace. Bolton však nikdy nebyl obviněn. Je možné, že se objevily nové důkazy o potenciálním trestném činu, které vedly k srpnové razii FBI. Pondělíček zdůraznil, že z těchto důvodů nechce konkrétně Boltonův případ komentovat.
Konec pracovníků tajných služeb
Zatímco agenti ještě balili krabice s Boltonovými věcmi, deník The Washington Post informoval, že americký ministr obrany Pete Hegseth propustil ředitele Úřadu vojenského zpravodajství Jeffreyho Kruseho.
V červnu jeho analytici předložili předběžné hodnocení amerického náletu na Írán, podle něhož bombardéry způsobily relativně omezené škody na tamních jaderných zařízeních. Tím oponovali Trumpovým prohlášením, že tato zařízení byla „zničena“.
Během srpna šéfka tajných služeb Spojených států Tulsi Gabbardová zrušila bezpečnostní prověrky 37 současných a bývalých pracovníků tajných služeb. Několik z nich hrálo klíčovou roli v úsilí o potlačení nebo odhalení ruského vměšování do voleb v roce 2016.
Gabbardová je obvinila z politizace tajných služeb, ale důkazy pro své tvrzení neposkytla. „Zneužili veřejnou důvěru politizací a manipulací se zpravodajskými informacemi, neoprávněným únikem utajovaných informací a/nebo úmyslným závažným porušením standardů metod práce,“ uvedla na síti X šéfka zpravodajských služeb.
Reálné dopady
Dopady vyšetřování na osobní a profesní život pro server Politico popsal Miles Taylor, který během prvního Trumpova funkčního období zastával několik funkcí na ministerstvu vnitřní bezpečnosti.
V roce 2018 anonymně napsal komentář do deníku The New York Times, v němž Trumpa obvinil z „nevyzpytatelného chování“ a označil jeho styl vedení za „impulzivní, konfrontační, malicherný a neefektivní“.
Trump se tehdy proti článku ostře ohradil a v den jeho zveřejnění napsal na Twitteru: „ZRADA?“
Taylor se jako autor článku přiznal těsně před prezidentskými volbami v roce 2020. Na začátku roku 2025 Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby proti Taylorovi zahájilo trestní vyšetřování.
V důsledku Trumpových výhrůžek v médiích a na sociálních sítích přijal Taylor opatření k zajištění bezpečnosti své rodiny. „Dostali jsme velmi reálné a velmi děsivé výhrůžky od stalkerů,“ přiblížil bývalý vládní zaměstnanec. „I když prezident nevěří svým vlastním slovům o (obvinění Taylora z) vlastizrady – trestného činu, za který hrozí trest smrti –, jeho vlastní příznivci tomu věří a dali nám jasně najevo, že to tak cítí,“ dodal.
„Nemohu dost zdůraznit, jaké to mělo sociální dopady, a neříkám to proto, abych vzbudil soucit,“ sdělil Taylor. „Ztratili jsme velmi blízké přátele, kteří nám řekli: ‚Opravdu s vámi nemůžeme zůstat v kontaktu, když tím procházíte, protože nechceme ohrozit naše podnikání,‘ nebo ‚Máme obavy o naše bezpečnostní prověrky,‘“ dodal.
Taylorova vlastní firma zabývající se vztahy s vládou zkrachovala, protože jeho obchodní partneři nechtěli přitáhnout Trumpovu pozornost. Taylor také zpočátku bojoval s tím, aby našel právníka ve velké advokátní kanceláři, který by ho zastupoval – podle něj to bylo důsledkem Trumpovy zastrašovací kampaně.
„Já si myslím, že rozsahem a intenzitou je to nesrovnatelné s tím, co se dělo dřív,“ popsal Pondělíček kroky Trumpovy administrativy ve srovnání s předchozími vládami.
„Odebírání bezpečnostních prověrek, odebírání ochranky, jako se v poslední době stalo Kamale Harrisové a podobně. To působí tak, že Donald Trump zneužívá pravomoci federální vlády k útokům, nebo lze říct šikaně, svých politických odpůrců,“ dodal amerikanista.
Trump podle něj bude argumentovat tím, že něco podobného se dělo jemu. „U každého případu je vždycky dobré počkat, kam vyšetřování dospěje, jestli případně obvinění obstojí před soudem,“ konstatuje Pondělíček.
