Část Trumpova týmu má veřejně přístupná čísla nebo hesla, zjistil Der Spiegel

Média rozplétají podrobnosti kolem uniklých dat z chatovací skupiny zástupců americké administrativy. Web Der Spiegel zjistil, že kontaktní údaje některých vysoce postavených úředníků, včetně telefonních čísel, jsou volně přístupné na internetu. V pondělí server The Atlantic upozornil na to, že blízcí spolupracovníci prezidenta USA přidali šéfredaktora webu Jeffreyho Goldberga do diskuze, v níž plánovali vojenský úder proti hútíům.

Většina telefonních čísel a e-mailů je dle zjištění stále používána – některé z nich jsou navíc propojeny s profily na platformách sociálních médií, jako jsou Instagram a LinkedIn. Měly být také použity k vytvoření účtů na Dropboxu a profilů v aplikacích, které sledují údaje o běhu. Pro příslušná telefonní čísla existují údajně i profily v aplikaci WhatsApp a v některých případech dokonce účty na platformě Signal, kde Trumpovo okolí plánovalo útok na jemenské povstalce.

Podle Spiegelu tak zjištění odhalilo „další závažné, dosud neznámé narušení bezpečnosti na nejvyšších úrovních ve Washingtonu“. Web upozornil na to, že nepřátelské zpravodajské služby by mohly tyto veřejně dostupné údaje využít k nabourání se do komunikace dotčených osob instalací špionážního softwaru do jejich zařízení.