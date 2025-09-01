USA výrazně omezily vydávání víz Palestincům, píší NYT

Americké ministerstvo zahraničí se rozhodlo výrazně omezit vydávání víz Palestincům. S odkazem na vlastní zdroje z diplomacie to v noci na pondělí napsal server deníku The New York Times (NYT). Podle listu se zákaz týká víz pro studijní, lékařské či pracovní účely.
Americké ministerstvo zahraničí v pátek informovalo, že neudělí či odvolá víza udělená představitelům Palestinské autonomie a Organizace pro osvobození Palestiny. Resort to odůvodnily tím, že se tyto organizace nedostatečně vymezily vůči terorismu a usilují o jednostranné uznání Státu Palestina.
Představitelé palestinských organizací, včetně prezidenta Palestinské autonomie Mahmúda Abbáse, tak zřejmě nebudou moci přijet na zářijové zasedání Valného shromáždění OSN.
V polovině srpna americké úřady oznámily pozastavení udělování víz pro Palestince z Pásma Gazy. Rozsáhlé omezení při udělování víz se však podle NYT týká všech držitelů palestinského pasu, to znamená i lidí žijících na Západním břehu Jordánu či v zahraničí. Podle listu ministerstvo zahraničí nařídilo velvyslanectvím a konzulátům, aby zamítaly žádosti o víza vydávaná například pro studentské, lékařské či pracovní účely.
Podle deníku není jasné, proč americké úřady tímto způsobem výrazně zpřísnily vízovou politiku vůči Palestincům. Mohlo by to však souviset se záměrem některých zemí, například Británie, Francie či Kanady, uznat Stát Palestina. Tento krok odmítá Izrael, jehož jsou USA blízkým spojencem.