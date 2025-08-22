Šéf Obranné zpravodajské agentury amerického Pentagonu (DIA) Jeffrey Kruse byl odvolán z funkce. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na tři své zdroje. Podle opozičních demokratů se jedná o další příklad politizace zpravodajských služeb za vlády prezidenta Donalda Trumpa.
Šéf zpravodajské agentury Pentagonu byl odvolán
Podle Reuters nebylo „bezprostředně jasné“, proč byl šéf zpravodajské služby odvolán. Agentura však podotkla, že jde dosud o nejvyššího vojenského činitele, který byl odvolán během mandátu ministra obrany Petea Hegsetha. Důvod Reuters nesdělily ani informované zdroje.
„Odvolání dalšího vysoce postaveného představitele národní bezpečnosti podtrhuje, že Trumpova administrativa má nebezpečný zvyk přistupovat ke zpravodajství jako k testu loajality spíše než jako k ochraně této země,“ uvedl demokratický senátor Mark Warner, který je zástupcem předsedy senátního výboru pro zpravodajství.
Kruseův konec ve funkci přichází v době, kdy americká média informují o uniklé hodnotící zprávě DIA. Ta mimo jiné uvádí, že americké nálety na tři íránská jaderná zařízení v červnu letošního roku prý „posunuly teheránský jaderný program jen o několik měsíců zpět“. Naproti tomu Trumpova administrativa tvrdí, že cíle byly „zcela zničeny“.
Trumpa podle Reuters hodnocení znepokojilo, Bílý dům označil zprávu jako „naprosto chybnou“. Stanici CNN či list The New York Times, které o zprávě informovaly, označil za „spodinu“ a šiřitele „falešných zpráv“.
Zpráva o Kruseově odvolání přichází dva dny poté, co ředitelka Národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardová oznámila, že na Trumpův příkaz ruší bezpečnostní prověrky 37 současným i bývalým americkým zpravodajským představitelům. Mezi ně zařadila například exprezidenta Joea Bidena či jeho bývalou viceprezidentku Kamalu Harrisovou.
Vlna propouštění
Krok je podle amerických médií „dalším pokusem Trumpovy administrativy o trestání“ současných i bývalých vojenských, zpravodajských a policejních úředníků, jejichž názory nekorespondovaly se současnou politikou Bílého domu.
Trumpova administrativa dlouhodobě označuje rozsáhlé propouštění v řadách vojenských a zpravodajských funkcionářů jako snahu o zmenšení úřednického aparátu.
V dubnu letošního roku odvolal americký prezident z funkce ředitele Národní bezpečnostní agentury generála Timothyho Haugha. Spolu s ním skončilo ve funkci také několik jeho podřízených.
Ministr obrany Hegseth se podle Reuters také „zaměřil“ na uniformované vojenské úředníky v Pentagonu. V únoru odvolal generála letectva C.Q. Browna, předsedu Sboru náčelníků štábů. Skončil spolu s pěti dalšími admirály a generály.
Ve funkci plánuje dle Reuters skončit také náčelník amerického letectva. Oznámil, že odejde do důchodu, byť je v polovině svého funkčního období.