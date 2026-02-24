Vávra končí jako kreativní ředitel Warhorse, bude připravovat film


před 49 mminutami

Herní vývojář Daniel Vávra už není kreativním ředitelem zodpovědným za novou hru studia Warhorse Studios. Bude se věnovat přípravě filmu nebo seriálu na motivy počítačové hry Kingdom Come: Deliverence 2, napsal server CzechCrunch. Vávra později informaci potvrdil na sociální síti X.

Vávra bude pro nový seriál nebo film připravovat scénář. „Udělal tři hry, které měly světový úspěch, už dlouho to chce zkusit s něčím jiným,“ řekl pro CzechCrunch manažer studia Martin Frývaldský. Podle počítačové hry již například vzniknul komiks.

„Některé filmové adaptace videoher svůj vzor jen zopakovaly, ale třeba zmiňovaný komiks Kingdom Come zvolil způsob doplňujících příběhů hrdinů ze hry. S oběma možnostmi pracujeme. Nicméně kdo Kingdom Come nebo i Mafii hrál, tak Danův rukopis zná a může opět čekat silný příběh,“ zmínil Frývaldský.

Kromě práce na filmu došlo ve Warhorse Studios k organizační proměně. Na nejvyšší úroveň managementu se k Frývaldskému a Martinu Klímovi přidali Viktor Höschl jako art director a Martin Štýs coby CTO. Kreativními řediteli zodpovědnými za herní vývoj se stali Viktor Bocan a Prokop Jirsa. Firma také přijala téměř tři stovky nových pracovníků.

Hra Kingdom Come: Deliverance 2 vyšla v únoru 2025 a doteď se jí prodalo víc než pět milionů kopií. Jednou z předností hry je realistické zachycení života na začátku 15. století v českém království. V jejím příběhu se objevují fiktivní hrdinové i historické postavy, jako je třeba vojevůdce Jan Žižka nebo panovník Zikmund Lucemburský.

Česko si připomíná čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

Po České republice se konaly akce připomínající začátek ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu před čtyřmi lety, 24. února 2022. Bezpečnost a obranyschopnost Česka, Ukrajiny a celé Evropy byly tématy veřejného slyšení v Senátu, ze kterého se členové vlády Andreje Babiše (ANO) omluvili, zatímco prezident Petr Pavel dorazil. Zajištění bezpečnosti je odpovědností nás všech, řekl Pavel v horní komoře. Prezident se odpoledne sešel na Hradě s podporovateli napadené země.
10:30Aktualizovánopřed 4 mminutami

Ozbrojený muž z Havířova, který se zabarikádoval v bytě, je po smrti

Policie v Havířově zasahovala proti ozbrojenému muži, který se zabarikádoval v jednom z bytů. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) uvedl, že muž je již po smrti a nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Střelec je podezřelý z trestného činu pokusu o vraždu. Na místě byl zraněn policista, není v ohrožení života, oznámil krajský policejní šéf Tomáš Kužel.
16:38Aktualizovánopřed 10 mminutami

Ukrajinci v Česku podnikají, pečou či učí

Od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu požádalo v Česku o živnostenské oprávnění přes čtyřicet šest tisíc Ukrajinců. Vyplývá to ze statistik společnosti Dun & Bradstreet. Patří mezi ně Albína Romanjuková a Oleksandr Politiuk, kteří stejně jako tisíce jejich krajanů utekli před válkou a v Česku se pustili do podnikání. Ukrajinci se uplatňují i jako zdravotníci nebo učitelé. Solomija Makovská dokonce získala ocenění Učitel Vysočiny.
před 1 hhodinou

Dozorčí rada zemědělského fondu vyzvala k zahájení vymáhání dotací od Agrofertu

Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) vyzvala jeho ředitele Petra Dlouhého, aby neodkladně zahájil vymáhání dotací od Agrofertu, který donedávna vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Po zasedání rady to oznámil její předseda Tomáš Dubský (STAN), podle něhož nikdo jiný než ředitel fondu vymáhání zahájit nemůže.
14:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Soud osvobodil tři dozorce z Rýnovic obviněné z napadení vězně

Okresní soud v Jablonci nad Nisou zprostil žaloby tři dozorce z rýnovické věznice. Obžalobě čelili kvůli napadení vězně v listopadu 2018. Podle soudu nebylo prokázáno, že by se skutek stal tak, jak bylo uvedeno v obžalobě. V případě jednoho z nich, Davida Halamy, je rozhodnutí pravomocné. Případ je jedním ze šesti v rozsáhlé kauze, v níž bylo obžalováno patnáct dozorců z Rýnovic.
před 3 hhodinami

Záchranáři našli v Dalešické přehradě tělo hledaného potápěče

V Dalešické přehradě u Kramolína na Třebíčsku našli odpoledne záchranáři tělo policejního potápěče. Hledali ho od pondělí, když se během výcviku nevynořil. V úterý pátrání pod hladinou pokračovalo. Pomáhali s ním hasiči i vodní a bánští záchranáři.
14:11Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Nesmí se opakovat stav, kdy obrana Česka směřovala do trosek, řekl Řehka

Vedení armády se v úterý sešlo na pravidelném velitelském shromáždění v Praze k vyhodnocení priorit rozvoje a hlavních úkolů loňského roku. Zahájili ho náčelník generálního štábu Karel Řehka a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který se akce ve funkci účastní poprvé. Oba mluvili o problémech, se kterými se česká armáda potýká. Řehka zdůraznil důležitost spolehlivého financování a upozornil, že armáda zaostává za požadovanými schopnostmi o šest až deset let.
00:23Aktualizovánopřed 5 hhodinami
