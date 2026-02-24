Vávra končí jako kreativní ředitel Warhorse, bude připravovat film

Herní vývojář Daniel Vávra už není kreativním ředitelem zodpovědným za novou hru studia Warhorse Studios. Bude se věnovat přípravě filmu nebo seriálu na motivy počítačové hry Kingdom Come: Deliverence 2, napsal server CzechCrunch. Vávra později informaci potvrdil na sociální síti X.
Vávra bude pro nový seriál nebo film připravovat scénář. „Udělal tři hry, které měly světový úspěch, už dlouho to chce zkusit s něčím jiným,“ řekl pro CzechCrunch manažer studia Martin Frývaldský. Podle počítačové hry již například vzniknul komiks.
„Některé filmové adaptace videoher svůj vzor jen zopakovaly, ale třeba zmiňovaný komiks Kingdom Come zvolil způsob doplňujících příběhů hrdinů ze hry. S oběma možnostmi pracujeme. Nicméně kdo Kingdom Come nebo i Mafii hrál, tak Danův rukopis zná a může opět čekat silný příběh,“ zmínil Frývaldský.
Kromě práce na filmu došlo ve Warhorse Studios k organizační proměně. Na nejvyšší úroveň managementu se k Frývaldskému a Martinu Klímovi přidali Viktor Höschl jako art director a Martin Štýs coby CTO. Kreativními řediteli zodpovědnými za herní vývoj se stali Viktor Bocan a Prokop Jirsa. Firma také přijala téměř tři stovky nových pracovníků.
Hra Kingdom Come: Deliverance 2 vyšla v únoru 2025 a doteď se jí prodalo víc než pět milionů kopií. Jednou z předností hry je realistické zachycení života na začátku 15. století v českém království. V jejím příběhu se objevují fiktivní hrdinové i historické postavy, jako je třeba vojevůdce Jan Žižka nebo panovník Zikmund Lucemburský.