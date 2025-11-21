Netušila jsem, jak velký fenomén se za hrou Kingdom Come bude skrývat, prozradila Leichtová

9 minut
Česká videohra Kingdom Come: Deliverance II se na celém světě zařadila mezi šest nejlepších titulů letošního roku. A součástí tohoto globálního herního fenoménu se stala i herečka Kristýna Leichtová, která byla předlohou pro postavu Kateřiny. Herečka prozradila, že si prý na začátku nedokázala představit, „jak obrovský fenomén se za tím bude skrývat“. Rozdíl mezi dabingem videohry a filmu či seriálu podle ní tkví především v absenci obrazu při dabování hry. Sdělila, že sama hit nikdy nehrála, ale viděla „pár ukázek na internetu“ a uznává, že to je „opravdu velice zábavná záležitost“.