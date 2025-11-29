Zájem o historický šerm roste, i díky fenoménu Kingdom Come

Zájem o moderní historický šerm v Česku v posledních letech skokově roste. Potvrzují to data mezinárodní platformy HEMA (Historical European Martial Arts) Ratings, podle které se počet českých účastníků historicko-sportovních turnajů od roku 2015 zvýšil více než desetinásobně – z tehdejších 22 na letošních 229 šermířů. Počet aktivních klubů vzrostl z osmi na 35. Úspěchy na mezinárodní úrovni přitom sbírají i samotní čeští sportovci. V první světové stovce HEMA statistik je několik Čechů.
Podle správce českého HEMA žebříčku Jana Žegklitze je růst v Česku dlouhodobý. „Největší zájem je o kategorii dlouhého meče, která je pro většinu lidí symbolem historického šermu,“ říká Žegklitz. V roce 2015 se HEMA turnajů účastnilo jen několik desítek nadšenců, dnes soutěží stovky historických šermířů ročně a kapacity škol jsou často naplněné.
Zájem potvrzují i samotné školy šermu. Například pražská a plzeňská škola Digladior má téměř o dvě třetiny více studentů než v období pandemie. „Pomáhá nám popularizace na YouTube i fakt, že lidé po covidu znovu hledají komunitní aktivity,“ vysvětluje lektor Zdeněk Utišil. V Praze škole stoupl od roku 2018 počet studentů na více než dvojnásobek.
Kingdom Come i Zaklínač: popkultura táhne lidi k meči
Instruktoři se shodují, že o šerm je větší zájem i díky popkultuře. „Úspěch Kingdom Come: Deliverance II přivedl spoustu zájemců. Podobnou vlnu dřív způsobil Zaklínač,“ sdělil Žegklitz. Podle něj lidé díky hrám a seriálům vidí v šermu jeden ze způsobů, jak si část těchto fantazií vyzkoušet ve skutečnosti.
Svou roli sehrála také pandemie. „Po covidu jsme začínali skoro od nuly. Teď jsou kurzy zase plné,“ uvádí Jindřich Tichý z pražské školy Poslední argument. Zájem se podle něj odráží i v ochotě klubů pořádat turnaje — zatímco před pandemií jich bylo v Česku kolem pěti ročně, nyní se jich koná i deset.
Bezpečný sport s historickými kořeny
Moderní historický šerm, označovaný jako HEMA, vychází z dochovaných rukopisů středověkých a renesančních mistrů boje. Na rozdíl od scénických bitev jde o plnohodnotný sport – s pravidly, rozhodčími i moderní výstrojí.
Nejčastěji šermíři používají repliku zbraně zvané feder – dlouhé meče s tupým hrotem a pružnou čepelí, které umožňují bezpečný trénink i turnaje. „Feder se používal i v historii. Boj s bezpečnou variantou dlouhého meče byl zábavou a sportem už v 16. století,“ konstatuje Žegklitz.
Podle lektora Utišila je český historický šerm na dobré úrovni i v porovnání se zahraničím. „Máme silnou technickou bázi, sdílíme metodiky se zahraničím a běžně se potkáváme s evropskou špičkou.“ Prostor ke zlepšení Utišil vidí hlavně v systematické práci s mládeží a další profesionalizaci. „Evropský historický šerm není muzeum. Je to živý systém s propracovanou metodikou a silnou komunitou,“ dodal.
Na světových soutěžích si čeští sportovci vedou velmi dobře. „V celosvětovém žebříčku jsou tři Češi mezi první stovkou. Nejlepší z nich, Zdeněk Brýdl z Brněnských Fechterů, je čtvrtý na světě,“ poznamenal Tichý.
Zájemci mohou historický šerm vidět i naživo. Dalším velkým turnajem bude Pardubický meč, který se uskuteční 6. prosince 2025 v Heřmanově Městci. Akce pro veřejnost, včetně rekonstrukcí bitev či scénických vystoupení, nabízí také portál Sermiri.cz.