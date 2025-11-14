Vědci vyzvedli ostatky Arnošta z Pardubic. Výzkum může přinést nové informace


Tým českých odborníků vyzvedl z kostelní hrobky v polském Kladsku ostatky prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Kvůli vážnému narušení konstrukce hrobky hrozilo jejich poškození. Nález nyní zamíří k podrobnému antropologickému zkoumání do Prahy.

Po téměř půldruhém století vydala cínová schránka své tajemství. Archeologové pečlivě dokumentovali každou vrstvu výplně, až nakonec objevili dva balíčky s kosterními pozůstatky. Ty následně převzali antropologové, kteří je rozbalili a začali třídit.

Vědci chtějí ostatky Arnošta z Pardubic převézt do Prahy k podrobnějšímu výzkumu. Už nyní ale upozorňují, že špatný stav kostí některé analýzy znemožní. „S ohledem na zachovalost odpadají některé analýzy. Například i ta genetická je sporná. Možná se budou moci využít izotopy na výživu,“ uvedl Petr Velemínský z antropologického oddělení Národního muzea v Praze.

Hrobka byla ve velmi špatném stavu

Arnošt z Pardubic byl po své smrti v roce 1364 pohřben v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v tehdy českém Kladsku. Při loňském listopadovém průzkumu odborníci z Univerzity Pardubice zjistili, že stav hrobky je kritický. Uvnitř se nacházela cínová schránka s kostmi, zřejmě přemístěnými z původní rakve, uložená zde při úpravách kostela v roce 1881.

„Ze záběrů mikrokamerou to vypadalo, že vnitřek je ve velice špatném stavu. Celou dobu jsme měli obavu, aby se to nezřítilo dovnitř,“ popsal archeolog Univerzity Pardubice Jan Frolík.

Výzkum hrobu Arnošta z Pardubic (listopad 2024)

Výzkum může objasnit neznámé skutečnosti

Vědci doufají, že výzkum objasní dosud neznámé skutečnosti týkající se života a úmrtí Arnošta z Pardubic i středověkých pohřebních praktik. „My nevíme, kdy se Arnošt z Pardubic přesně narodil, tedy jakého věku se dožil, nevíme ani jak vypadal,“ uvedl historik Univerzity Pardubice František Šebek.

Po dokončení pražského výzkumu se ostatky vrátí zpět do hrobu, tentokrát uložené v nové bezpečné schránce. Do té doby by se měla dočkat oprav i samotná hrobka. Náhrobek Arnošta z Pardubic restaurovali odborníci z litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v roce 2017.

Arnošt z Pardubic byl první pražský arcibiskup, významný diplomat a blízký poradce císaře Karla IV.

Dětství prožil v Kladsku, kde ho otec, zdejší královský purkrabí, dal vzdělávat ve farní škole ve svobodných uměních. Pokračoval ve studiích v Broumově, Praze a později na italských univerzitách v Bologni a Padově. Právě v Itálii se seznámil s budoucím císařem Karlem IV.

V roce 1344 byl jmenován pražským arcibiskupem. Téhož roku vysvětil základní kámen budoucí stavby katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Jako první český církevní hodnostář získal od papeže právo korunovat české krále. Dne 2. září 1347 korunoval Karla IV. českým králem a jeho manželku Blanku z Valois českou královnou. V době Karlovy nepřítomnosti v letech 1354 a 1355 spravoval celou zemi.

Patřil k nejvzdělanějším osobnostem své doby a významně se zasloužil o založení pražské univerzity. Z dobových zápisů je popisován jako pohledný, duchaplný muž evropského rozhledu a výborný řečník. Dokonce byl považován za možného kandidáta na papeže.

Zemřel 30. června 1364. Je pohřben v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladsku.

zdroj: UPCE a Wikipedia

Arnošt z Pardubic
Zdroj: WikiCommons/Public Domain/Josef Hellich

Podrobnosti licence zde.

