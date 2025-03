Mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch během své návštěvy Česka zavítal také do pražské zoo. Pokřtil tam hříbě koně Převalského. Zároveň podepsal s ředitelem pražské zoo, Miroslavem Bobkem, memorandum o ochraně kriticky ohrožených velbloudů divokých. Díky tomu by zahrada mohla několik jedinců získat. Stala by se tak jedinou zoo na světě.