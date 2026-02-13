Největší kompromis je, že Putin není ve vězení, řekl Zelenskyj

Prezident Spojených států Donald Trump vyzval z Washingtonu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k aktivitě, jinak podle něj promešká naději na mír s Ruskem. V reakci pak Zelenskyj mimo jiné prohlásil, že největším kompromisem je to, že ruský vládce Vladimir Putin a jeho přátelé nejsou ve vězení. Připomněl tím, že Putin je mezinárodně stíhaným zločincem kvůli rozpoutání války na Ukrajině, což americký prezident trvale opomíjí.
Trump podle Reuters rovněž opět tvrdí, že Rusko stojí o mír. Šéf Bílého domu v minulosti opakovaně kritizoval Ukrajinu, která se od roku 2022 brání ruské invazi, že mírovou dohodu brzdí ona, nikoli Rusko.
To je v rozporu s řadou případů, kdy Kyjev souhlasil s bezpodmínečným příměřím, případně činil ústupky vůči svým původním stanoviskům, zatímco Moskva většinu návrhů na příměří odmítla a ze svých maximalistických požadavků stále odmítá slevit.
Americký prezident Donald Trump před začátkem svého druhého prezidentského období prohlašoval, že po svém nástupu do úřadu ukončí ruskou válku proti Ukrajině do 24 hodin. Prezidentem se opět stal 20. ledna 2025.
Ruská agrese přes řadu jednání i Trumpovo osobní setkání s ruským vládcem Vladimirem Putinem stále trvá a Rusko si klade pro ukončení války pro Ukrajinu nepřijatelné požadavky, mimo jiné chce velkou část jejího území včetně částí, které zatím nedokázalo vojensky dobýt.
Na jaře 2025 Spojené státy navrhovaly v rámci konfliktu třicetidenní příměří. Ukrajina návrh bezpodmínečně podpořila, Rusko nikoli.
V listopadu 2025 Spojené státy přišly s verzí „mírového plánu“, který do velké míry kopíroval ruské požadavky. Tento americko-ruský plán následně ukrajinští státníci projednávali za podpory evropských představitelů s Američany a společně s nimi jej upravili do podoby, s níž ukrajinská strana souhlasila. Upravenou verzi plánu ruští představitelé odmítli.
Trump bývá západními politiky či komentátory obviňován, že při svých návrzích podléhá tlaku Moskvy, napadenou Ukrajinu odmítá podporovat a tlačí ji k pro ni velmi nevýhodné mírové dohodě. A to i přesto, že si na Ukrajině vynutil pro Spojené státy výhodnou dohodu o nerostech, díky které má Washington získat podíl na zisku z ukrajinského nerostného bohatství.
Trump má komplikované vztahy s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, s nímž vychází někdy lépe a jindy hůře. Ruského vůdce Putina, který je mezinárodně stíhaným válečným zločincem, přivítal v srpnu 2025 na Aljašce na červeném koberci.
Zdroje: ČTK a ČT24
Zelenskyj v pátek večer v rozhovoru pro server Politico na Mnichovské bezpečnostní konferenci zdůraznil význam amerického tlaku na Putina. Bez něj je podle ukrajinského prezidenta nepravděpodobné, že by ruský vůdce učinil kompromisy nezbytné pro mír. „Bude odmítat. Dnes jeden důvod, zítra jiný důvod a tak dále. Musíme na něj vyvinout tlak,“ apeloval Zelenskyj. „Skutečný tlak, a Putin tuto válku ukončí, pokud na něj bude vyvíjen skutečný tlak.“
Podle Zelenského mají pouze USA moc přimět Rusko k míru. „Dnes dává Ukrajině peníze a pomáhá jí pouze Evropa. Dnes mohou Putina zastavit pouze Spojené státy,“ řekl.
Volby na Ukrajině? Skvělý nápad, míní Zelenskyj
Donald Trump také víckrát kritizoval Zelenského za to, že se na Ukrajině již delší dobu nekonaly volby, a vyzval ho, aby je uspořádal. Dle ukrajinských zákonů se však v zemi nesmí konat volby, je-li země ve válečném stavu.
Zelenskyj v rozhovoru pro Politico označil myšlenku uspořádání voleb na Ukrajině za „skvělý nápad“. K jeho realizaci však prý potřebuje pomoc amerického prezidenta. „Pokud mi prezident Trump zajistí – tlakem na Putina – příměří na dva tři měsíce, uspořádáme volby,“ deklaroval.
V rozhovoru Zelenskyj vyjádřil i celkem přesný požadavek na to, co by od Trumpa potřeboval, aby se situace skutečně posunula. „Zavolejte Putinovi a řekněte mu: ‚Podívejte, musíte se zastavit tam, kde jste teď,‘“ vyzval amerického prezidenta. „Musíme konflikt nyní zmrazit. Poté se sejdeme na úrovni lídrů tří stran. A vyřešíme, jak tuto válku ukončit. Ale uděláme to pouze diplomatickou cestou,“ nastínil ukrajinský prezident možnou cestu k míru.