Nové i modernizované. Hasiči a policisté získají šest vrtulníků


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24
7 minut
Události: Vrtulníky pro hasiče a policisty
Zdroj: ČT24

Hasiči a policisté získají šest vrtulníků Black Hawk určených pro letecké hašení, pátrací akce a evakuace osob. Tři nové a tři modernizované stroje mají sloužit pro letecké hašení, vyhledávání osob nebo jejich evakuaci. Zakázku za téměř pět miliard korun získala společnost Česká letecká servisní, která patří do holdingové firmy Helicopter Alliance.

Rozhodnutí vlády o nákupu vrtulníků navázalo na zkušenosti z roku 2022, kdy v Českém Švýcarsku vypukl rozsáhlý požár. Tehdy se do hašení mohly zapojit jen dva policejní a dva armádní vrtulníky, pomoc proto musely poskytovat i stroje ze zahraničí.

Tuzemské posádky si práci s půjčenými Black Hawky vyzkoušely při letošních misích v Bulharsku, Severní Makedonii, Albánii, Španělsku a Řecku. „Jako Česko jsme provedli největší počet shozů v zahraničí ve srovnání s evropskými státy. To svědčí o tom, že ty stroje jsou dobré, ti piloti to umí a my umíme udělat ten servis,“ popsal náměstek generálního ředitele hasičského sboru Petr Ošlejšek.

Součástí smlouvy je i výcvik pilotů, technického personálu a dodání náhradních dílů. Vrtulníky s tuzemskou posádkou budou pomáhat i v rámci civilní ochrany Evropské unie.

Soud zrušil osvobození dobrovolného strážce v kauze zapálení Českého Švýcarska
Národní park České Švýcarsko spálený požárem v roce 2022

