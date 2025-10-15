Kauza nejrozsáhlejšího lesního požáru v Česku nekončí. Pražský vrchní soud ve středu vyhověl odvolání státního zastupitelství, zrušil osvobození někdejšího dobrovolného strážce národního parku České Švýcarsko Jiřího Lobotky a vrátil kauzu podpálení parku k dalšímu projednání. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Vinu připustil jen ohledně pozdějších menších případů žhářství na Děčínsku, za které mu odvolací senát potvrdil dvouleté vězení.
Soud zrušil osvobození dobrovolného strážce v kauze zapálení Českého Švýcarska
„Je nutno dát za pravdu tomu, že za stávajícího stavu je zde značná důkazní nouze. Důkazy rozhodně nevylučují, že by pachatelem mohla být i jiná osoba. Dokazování ale musí být úplné, musí být vyčerpány všechny dostupné důkazní prostředky,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Petr Smrž. Ústecký krajský soud musí podle něj znovu přehodnotit důkazy - mimo jiné výpisy z mobilního telefonu - a zvážit, zda je na místě uznat Lobotku vinným, nebo ho zprostit obžaloby.
Lesní požár, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah 6 tisíc hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022. Lobotka se k zapálení národního parku doznal v psychiatrické léčebně, kdy policistům řekl, že v něm bylo hodně hněvu a navedly ho hlasy v hlavě. Také uvedl, že požár založil se čtyřmi lahvemi lihu, protože čtyřka je skvostné číslo podobné svastice. Následně ale přiznání odvolal s tím, že byl pod vlivem drog a chtěl udělat policistům radost.
Obžalovanému hrozí patnáct let odnětí svobody
Lobotka čelí obžalobě z obecného ohrožení a poškození cizí věci, za což mu hrozí až patnáct let odnětí svobody. Státní zastupitelství pro něj v minulosti za zapálení parku navrhlo nejméně dvanáctiletý trest. Státní zástupkyně Kateřina Weissová ve středu zdůraznila, že Lobotka se doznal procesně bezvadně hned dvakrát, přičemž hovořil o svém motivu i některých podrobnostech ze spáchání činu. Podle ní není možné k této skutečnosti nepřihlížet, a to i vzhledem k tomu, že muž měl v době přiznání obhájce.
Obžaloba tvrdí, že Lobotkovým motivem ke žhářství bylo to, že musel před lety ukončit působení na pozici dobrovolného strážce a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou parku.
Lobotkův právník Vít Pavko ve středu vinu svého klienta za založení rozsáhlého požáru opětovně odmítl. Zároveň se marně snažil vrchní soud přesvědčit, že k potrestání za menší požáry by postačil podmíněný trest s dohledem probačního úředníka a léčení v ambulantní formě. Zdůrazňoval, že muž je po propuštění z vazby již deset měsíců na svobodě, chová se řádně a vyhýbá se drogám. Lobotka dorazil i ke středečnímu zasedání, odmítl se však vyjádřit jak před soudci, tak před novináři.
Smrž míní, že podmíněný trest se zkušební dobou by pro Lobotku mohl být ve výsledku přísnější než trest vězení, ze kterého mu zbývá odpykat sedm měsíců. „Sebereflexe se u něj neprojevila a je to osoba, která má problémy s ovládáním a sebekontrolou. Ústavní forma ochranného léčení je aspoň zpočátku na místě,“ konstatoval soudce.
Menší požáry zakládal Lobotka v dubnu 2023 na Děčínsku. Podpaloval krmelce, myslivecké posedy nebo rozhlednu. K těmto činům se muž přiznal. Podle pravomocného verdiktu musí uhradit zhruba půlmilionovou škodu, většinu z této částky zasahujícím hasičům.