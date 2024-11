Podnikatelé ze Hřenska volají po pomoci státu

Šest týdnů směl k hotelu jen on a pokojská, rušili rezervace. Stát poměrně rychle vyčlenil na pomoc sto milionů korun. Podnikatelé ale o ně žádat nemohli. „Musím říct, že naše pomoc směřuje především obcím,“ vysvětlovala v srpnu před dvěma lety tehdejší ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

Vznikly také vouchery na ubytování, ale ty pomohly hlavně hotelům mimo spáleniště. Do Hřenska a okolí se zatím turisté vrací pomalu. Největší atrakce, Edmundova soutěska, je stále zavřená.

Ministerstva s pomocí nepočítají

„Mě strašně mrzí, jak se přistupuje k postiženým firmám po povodních, ne v tom smyslu, že by to nebylo správě, to je správně,“ poznamenal Suchánek. „Alespoň mohli odpustit zdravotní, sociální na zaměstnance v době požáru,“ řekl majitel penzionu s restaurací Karel Macek.