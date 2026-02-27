Bez souhlasu europarlamentu začala Komise prozatímně zavádět dohodu s Mercosurem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Evropská unie začne prozatímně zavádět rozsáhlou obchodní dohodu se skupinou latinskoamerických států Mercosur, přestože ji Evropský parlament ještě neschválil. Oznámila to v pátek předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Reagovala tak na čtvrteční krok Uruguaye a Argentiny, které obchodní dohodu ratifikovaly.

„Uruguay a Argentina se včera staly prvními zeměmi, které ratifikovaly dohodu mezi EU a Mercosurem. Očekává se, že je brzy budou následovat i Brazílie a Paraguay,“ uvedla šéfka EK. „Je to dobrá zpráva. Ukazuje to důvěru a ochotu našich partnerů posunout náš vztah dopředu a zajistit, aby tato přelomová dohoda fungovala,“ dodala von der Leyenová.

Úmluva se připravovala 25 let a podle Evropské komise vytvoří největší zónu volného obchodu na světě, která bude pokrývat trh s více než 700 miliony spotřebitelů.

EU a Mercosur podepsaly obchodní dohodu
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová si podává ruku s paraguayským prezidentem Santiagem Peňou, vedle nich stojí předseda Evropské rady António Costa (vlevo) a argentinský prezident Javier Milei (vpravo)

„V lednu zmocnila Evropská rada komisi k prozatímnímu provádění dohody od chvíle první ratifikace jednou ze zemí Mercosuru. Už tehdy jsem řekla: ‚Když jsou oni připraveni, my jsme také připraveni‘,“ uvedla šéfka unijní exekutivy.

Von der Leyenová dodala, že záležitost intenzivně diskutovala s členskými státy a rovněž s poslanci Evropského parlamentu. „Na tomto základě Komise nyní přistoupí k prozatímnímu uplatňování dohody,“ dodala. V souladu se smlouvami EU může být nicméně dohoda plně uzavřena až poté, co s ní udělí souhlas Evropský parlament.

Europarlament podpořil půjčku Ukrajině, dohodu s Mercosurem poslal k soudu
Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, 21. ledna 2026

Europarlament poslal dohodu na prověření k soudu

Europarlament v lednu těsně schválil návrh, aby obchodní dohodu přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se soud vyjádří. Pokud by uznal, že není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise už dříve uvedla, že rozhodnutí EP lituje.

Zástupci Evropské unie a Mercosuru podepsali dohodu v polovině ledna v Paraguayi. Podle Evropské komise se jedná o historický krok, který povede k vytvoření největší obchodní zóny na světě, a bude pro unijní hospodářství prospěšný. Dohoda však vzbuzuje obavy evropských zemědělců z levných dovozů z Latinské Ameriky.

Policie v Bruselu nasadila proti protestujícím farmářům vodní děla a slzný plyn
Protesty zemědělců před Evropským parlamentem během summitu Evropské unie

Německo zpřísnilo azylová pravidla, z velké části vychází z migračního paktu EU

Německo zpřísnilo svá azylová pravidla a zároveň usnadnilo přístup žadatelů o azyl na pracovní trh. Poslanci Spolkového sněmu schválili příslušné návrhy zákonů, které z velké části převádějí do německého práva azylovou reformu Evropské unie z roku 2024, takzvaný migrační pakt.
před 6 mminutami

Orbán se s Ficem dohodl na vzniku komise pro ropovod Družba

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek oznámil, že se dohodl se svým slovenským protějškem Robertem Ficem (Smer) na vytvoření společné maďarsko-slovenské komise pro vyhodnocení stavu ropovodu Družba. Informuje o tom agentura Reuters. Fico řekl novinářům, že součástí inspekční skupiny by měli být zástupci Slovenska, Maďarska a Evropské komise. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval v pátek Fica na Ukrajinu.
11:58Aktualizovánopřed 31 mminutami

Netflix ustoupil v bitvě o Warner Bros. Studia může převzít Paramount

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix oznámil, že odmítl zvýšit nabídku na převzetí filmových studií a streamovací divize konglomerátu Warner Bros. Discovery (WBD). Jeho krok po několikaměsíčním boji o převzetí otevírá dveře k akvizici WBD mediální skupině Paramount Skydance, a to zhruba za 111 miliard dolarů (2,28 bilionu korun).
03:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Anthropic odmítl ultimátum Pentagonu

Společnost Anthropic odmítla požadavky Pentagonu, který chtěl využívat její technologii umělé inteligence (AI) bez omezení pro běžné uživatele. Americké ministerstvo obrany přitom sdělilo, že pokud firma nepřistoupí na jeho žádost, tak bude považována za „riziko pro dodavatelský řetězec“ a riskuje ztrátu státní zakázky v hodnotě 200 milionů dolarů (4,1 miliardy korun). Společnost dostala čas na rozhodnutí do pátku 17:01 amerického času (23:01 středoevropského času).
před 1 hhodinou

Rudý příliv zabíjí v Jižní Africe korýše

Přemnožené mikroskopické mořské řasy zaplavily oceán u západního pobřeží Jihoafrické republiky. Jev známý jako rudý příliv způsobuje hromadný úhyn korýšů a dalších mořských živočichů, informovala agentura AP.
před 2 hhodinami

Rekordní počet Američanů opouští Spojené státy, píše WSJ. Míří i do Česka

Novým americkým snem pro některé občany USA je už tam nežít, píše list The Wall Street Journal (WSJ). Američané podle něj v rekordním počtu Spojené státy opouštějí a usazují se se svými rodinami v zemích, které považují za dostupnější a bezpečnější. Například v Česku se podle něj počet Američanů za posledních deset let více než zdvojnásobil.
před 3 hhodinami

Pákistán bombardoval Kábul a Kandahár

Pákistán v pátek ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Talibanu v afghánských městech včetně Kábulu a Kandaháru. Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na síti X napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Talibanem. Obě strany hlásí vysoké ztráty, údaje o obětech se ovšem výrazně rozcházejí a není je možné ověřit, píše agentura Reuters. Výbuchy jsou podle agentury AFP hlášeny i z provincií Kandahár a Paktía.
00:21Aktualizovánopřed 3 hhodinami
