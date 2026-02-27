Bez souhlasu europarlamentu začala Komise prozatímně zavádět dohodu s Mercosurem

Evropská unie začne prozatímně zavádět rozsáhlou obchodní dohodu se skupinou latinskoamerických států Mercosur, přestože ji Evropský parlament ještě neschválil. Oznámila to v pátek předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Reagovala tak na čtvrteční krok Uruguaye a Argentiny, které obchodní dohodu ratifikovaly.
„Uruguay a Argentina se včera staly prvními zeměmi, které ratifikovaly dohodu mezi EU a Mercosurem. Očekává se, že je brzy budou následovat i Brazílie a Paraguay,“ uvedla šéfka EK. „Je to dobrá zpráva. Ukazuje to důvěru a ochotu našich partnerů posunout náš vztah dopředu a zajistit, aby tato přelomová dohoda fungovala,“ dodala von der Leyenová.
Úmluva se připravovala 25 let a podle Evropské komise vytvoří největší zónu volného obchodu na světě, která bude pokrývat trh s více než 700 miliony spotřebitelů.
„V lednu zmocnila Evropská rada komisi k prozatímnímu provádění dohody od chvíle první ratifikace jednou ze zemí Mercosuru. Už tehdy jsem řekla: ‚Když jsou oni připraveni, my jsme také připraveni‘,“ uvedla šéfka unijní exekutivy.
Von der Leyenová dodala, že záležitost intenzivně diskutovala s členskými státy a rovněž s poslanci Evropského parlamentu. „Na tomto základě Komise nyní přistoupí k prozatímnímu uplatňování dohody,“ dodala. V souladu se smlouvami EU může být nicméně dohoda plně uzavřena až poté, co s ní udělí souhlas Evropský parlament.
Europarlament poslal dohodu na prověření k soudu
Europarlament v lednu těsně schválil návrh, aby obchodní dohodu přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se soud vyjádří. Pokud by uznal, že není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise už dříve uvedla, že rozhodnutí EP lituje.
Zástupci Evropské unie a Mercosuru podepsali dohodu v polovině ledna v Paraguayi. Podle Evropské komise se jedná o historický krok, který povede k vytvoření největší obchodní zóny na světě, a bude pro unijní hospodářství prospěšný. Dohoda však vzbuzuje obavy evropských zemědělců z levných dovozů z Latinské Ameriky.