Olomoucký krajský soud v úterý uložil čtyřleté tresty vězení třem mužům napojeným na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny, kteří připravovali lidi o peníze z tamních call center. Podle rozsudku pod smyšlenou legendou vystupovali v roli pracovníků českých bank a požadovali po lidech převedení jejich údajně ohrožených peněz na jiné bankovní účty. Škoda byla dohromady vyčíslena na 33 milionů korun.
Padly tresty v případu gangu falešných bankéřů
Danielu Kopečkovi, Mohamedu Vágnerovi a Ilju Kalininovi z Moldávie hrozily podstatně vyšší tresty, mimořádného snížení trestu pod hranicí trestní sazby dosáhli tím, že od začátku spolupracovali. Podle žalobkyně Lucie Slámové z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci popsali i činnost organizované zločinecké skupiny. Všichni tři muži s ní uzavřeli dohodu o vině a trestu, kterou v úterý schválil soud.
Kriminalisté však vycházeli i z dalších důkazů, včetně nahrávek hovorů, sledování činnosti call centra i domovních prohlídek. Žalobkyně navíc uvedla, že obvinění v hierarchii skupiny nezastávali významnou pozici, šlo o takzvané navolávače – jejich činnost řídili lidé z Ukrajiny, kteří jsou stíháni na svém území. „Z jejich postavení plynul i nižší podíl na zisku,“ uvedla státní zástupkyně.
Také podle obhájců nebyli hlavními organizátory, obhájkyně Ilji Kalinina poukázala i na to, že obviněným byly na Ukrajině zabaveny cestovní pasy, nebyli schopni dobrovolně opustit toto území a byli nuceni zůstat a podílet se na trestné činnosti ve spojení s dalšími organizátory.
Obvinění v úterý novinářům řekli, že dostali nabídku práce a o tom, co budou na Ukrajině dělat, nevěděli. „Dorazili jsme na to místo, aniž bychom věděli, co budeme dělat. To, že jsme byli zadrženi, bylo pro nás dobře – nebyla možnost, abychom se odtud dostali pryč,“ uvedl Mohamed Vágner. „Policie nás zachránila,“ doplnil Daniel Kopeček.
Podvodné hlášení napadení bankovních účtů
Poškozené z České republiky obžalovaní podle předložené dohody o vině a trestu telefonicky kontaktovali z call center umístěných na území Ukrajiny během roku 2023 až do svého zadržení 14. srpna 2024. Pod záminkou napadení jejich bankovního účtu se vydávali za pracovníky různých českých bank a přesvědčovali je k preventivnímu dočasnému převodu peněz na údajně zabezpečené účty, které však ovládala organizovaná skupina. Z těchto účtů poté členové organizované zločinecké skupiny vybírali zaslané peníze v hotovosti nebo dalšími transakcemi.
Muži byli odsouzeni za účast na organizované zločinecké skupině, za podvod a za neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Podle informací z dohody o vině a trestu Ilja Kalinin způsobil škodu 9,6 milionu korun, Daniel Kopeček se zodpovídá za škodu 10,5 milionu korun a Mohamedu Vágnerovi byla vyčíslena na 12,8 milionu korun. O další statisíce korun se obžalovaní pokusili poškozené připravit.
Kromě nepodmíněných čtyřletých trestů dostal Kopeček a Vágner peněžitý trest patnáct tisíc korun a Kalinin navíc trest vyhoštění na dobu tří let. Všichni jsou také zavázáni uhradit poškozeným škodu.
